Experiență „profitabilă” avută de o companie locală din domeniul vehiculelor electrice cu lucrători deținuți: „Am observat că eficiența lor este una maximă” / Îi motivează faptul că trei zile lucrate înseamnă scurtarea pedepsei cu o zi

RDB Eco, importator și vânzător de vehicule electrice și pe benzină produse în China, folosește lucrători deținuți, inclusiv la linia sa de asamblare din Tulcea, iar experiența s-a dovedit a fi una „profitabilă”, a declarat, într-un interviu pentru TechRider, Valentina Cabuz, cofondatoare și director comercial al companiei.

„Astăzi avem 80 de angajați proprii și 30 de deținuți de la penitenciarul din Tulcea. Noi folosim de trei ani forță de muncă de la penitenciar, pentru că ne-am dat seama că este foarte profitabilă – nu neapărat financiar, întrucât costurile sunt similare. Deținuții sunt destul de sârguincioși, vin în fiecare zi odihniți la locul de muncă, sunt foarte responsabili, sunt foarte recunoscători pentru ceea ce le oferim, pentru că zilnic noi le oferim și o masă caldă și ideea aceasta că poți să vii la un loc de muncă să nu-ți mai petreci timpul în închisoare”, a explicat ea.

Motivarea deținuților și extinderea afacerii

Deținuții sunt motivați, potrivit reprezentantei firmei, și de faptul că pentru fiecare trei zile pe care ei le muncesc li se scurtează pedeapsa cu o zi.

„Li se scurtează și pedeapsa și am observat că eficiența lor este una maximă. Inițial, am încercat să lucrăm cu oamenii de pe piața muncii pe care noi am găsit-o în Tulcea, însă ulterior, când am început cu forța de muncă din penitenciar, am început cu șase persoane, cu 10-20, și astăzi avem 30 de persoane, iar fabrica va funcționa în proporție de 90% tot așa, cu forță de muncă din penitenciarul din Tulcea”, a adăugat Valentina Cabuz.

Compania, care își vinde produsele inclusiv prin intermediul unor retaileri mari, precum Flanco, intenționează să se extindă în Ungaria și Dubai. Cabuz a spus că RDB Eco este interesată să devină și producător de vehicule electrice, nu să rămână asamblator.

