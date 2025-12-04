Anthropic, startup-ul american de inteligență artificială susținut de Google și Amazon, se pregătește pentru o posibilă listare la bursă în 2026. Potrivit Financial Times, compania a angajat casa de avocatură Wilson Sonsini pentru a analiza opțiunile legate de un IPO, aflat încă în fază incipientă.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Nicio decizie definitivă

Un purtător de cuvânt al firmei a declarat pentru Reuters că Anthropic „nu a decis când sau chiar dacă va deveni publică”. Afirmația subliniază că nu există un calendar stabilit, iar procesul rămâne deschis. Wilson Sonsini, firma care a asistat anterior compania în proiecte corporative, nu a comentat informațiile.

Discuții cu bănci de investiții și o nouă rundă de finanțare

Startup-ul a purtat discuții informale cu mai multe bănci de investiții, însă nu a selectat încă instituțiile care ar urma să gestioneze listarea. În paralel, compania negociază o nouă rundă de finanțare privată care ar putea ridica evaluarea la peste 300 de miliarde de dolari.

Claude și creșterea veniturilor

Anthropic este cunoscută pentru chatbot-ul Claude, un competitor direct al produselor dezvoltate de OpenAI. Estimările interne arată că firma intenționează să își dubleze sau chiar să își tripleze veniturile anualizate în 2026, vizând un venit anualizat de aproximativ 26 de miliarde de dolari. Compania are peste 300.000 de clienți business și enterprise, iar cererea pentru soluții AI avansate continuă să crească.

Avantajele unei listări

O eventuală listare ar permite atragerea de capital într-un mod mai eficient și ar deschide posibilitatea unor achiziții mai mari. Contextul pieței este favorabil, deoarece adoptarea tehnologiilor AI accelerează rapid, iar interesul investitorilor pentru companii din acest sector este în creștere.

OpenAI explorează și ea o listare

Rivala OpenAI explorează la rândul ei opțiuni pentru o viitoare listare, într-un proces care ar putea duce la una dintre cele mai mari evaluări din istorie. Documentația ar putea fi depusă începând cu a doua jumătate a anului 2026, însă conducerea OpenAI a transmis recent că listarea nu este o prioritate imediată.

Parteneriate cu Microsoft și Nvidia

Pe fondul acestor evoluții, parteneriatele dintre giganții tehnologici și startupurile AI devin tot mai puternice. Microsoft și Nvidia au anunțat luna trecută un plan comun de investiții de până la 15 miliarde de dolari în Anthropic. La rândul său, compania s-a angajat să utilizeze servicii cloud Microsoft în valoare de 30 de miliarde de dolari, o mișcare care consolidează cooperarea tehnologică și financiară dintre cele două părți.

Istorie și evaluare

Anthropic a fost fondată în 2021 de un grup de foști angajați OpenAI, sub conducerea lui Dario Amodei. La ultima evaluare, firma valora 183 de miliarde de dolari. Creșterea accelerată, baza extinsă de clienți și interesul constant al investitorilor pun presiune pe companie să își diversifice sursele de finanțare. Totuși, planurile privind o listare rămân flexibile, iar decizia finală nu a fost încă luată.