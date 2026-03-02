Luna aceasta aduce o selecție diversă de producții cinematografice și titluri pentru platformele de streaming, de la spin-off-uri ale serialelor populare la reinterpretări ale clasicelor, scrie BBC.

Peaky Blinders: The Immortal Man

Spin-off-ul filmului Peaky Blinders îi readuce pe ecrane pe membrii bandei Shelby, de această dată în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, într-un Birmingham afectat de bombardamente. Cillian Murphy revine în rolul lui Tommy Shelby, alături de Rebecca Ferguson, Tim Roth și Barry Keoghan. Stephen Knight, creatorul seriei, sugerează că filmul ar putea reprezenta „ultimele capitole ale unei povești lungi”.

Lansare: 6 martie în cinematografe (SUA și UK), 20 martie pe Netflix internațional.

Hoppers

Pixar prezintă al 30-lea lungmetraj animat, urmărind o adolescentă care ajunge în corpul unui castor robotic, descoperind frustrările animalelor față de oameni. O animație emoționantă și plină de inventivitate.

Lansare internațională: 4-6 martie.

The Good Boy

Stephen Graham joacă într-un thriller satiric despre un cuplu care răpește un tânăr pentru a-l „reeduca”. Regizat de Jan Komasa, filmul combină umorul negru cu tensiunea dramatică.

Lansare: 5 martie (Italia), 6 martie (SUA), 7 martie (Germania), 20 martie (UK).

The Bride!

Maggie Gyllenhaal revine în regie cu reinterpretarea filmului clasic The Bride of Frankenstein. Jessie Buckley interpretează o femeie readusă la viață în Chicago-ul anilor ’30, alături de Christian Bale, într-un mix între horror gotic și gangster movie.

Lansare internațională: 4-6 martie.

Saipan

Inspirat de conflictul real dintre Roy Keane și selecționerul Irlandei înaintea Cupei Mondiale 2002, filmul explorează tensiunile dintre mândrie și responsabilitate într-o dramă sportivă cu note comice.

Lansare: 13 martie (SUA).

Reminders of Him

Ecranizare a romanului Colleen Hoover, filmul o urmărește pe Maika Monroe, care încearcă să-și refacă viața și să-și recâștige fiica după perioadă de detenție.

Lansare internațională: 12-13 martie.

Marc by Sofia

Documentar semnat de Sofia Coppola despre designerul Marc Jacobs, oferind o privire asupra procesului creativ și a pregătirilor pentru colecția primăvară/vară 2024.

Lansare: 20 martie (SUA).

Ready or Not 2: Here I Come

Sequelul horror din 2019 readuce personajul Samara Weaving într-o confruntare cu o familie extrem de bogată și satanistă, combinând suspansul cu umorul negru.

Lansare: 20 martie (SUA), 27 martie (Canada), 10 aprilie (UK).

Project Hail Mary

Adaptare a romanului lui Andy Weir, cu Ryan Gosling în rolul unui profesor trimis singur în spațiu pentru a salva planeta de o amenințare biologică. Regizat de Phil Lord și Christopher Miller.

Lansare internațională: 18-20 martie.

Alpha

Regizoarea franceză Julia Ducournau propune o dramă apocaliptică despre o adolescentă și o epidemie care transformă oamenii în piatră. Filmul este intens și provocator.

Lansare: 27 martie (SUA și Canada), 17 aprilie (UK).