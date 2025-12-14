Unul dintre cele mai ambițioase proiecte din cariera lui Tom Cruise pare să fi fost abandonat dintr-un motiv neașteptat. Actorul nu vrea să fie nevoit să-i ceară sprijinul fostului președinte american Donald Trump, anunță MovieWeb.

De aproape cinci ani, Cruise vorbește despre intenția de a filma scene reale în spațiu, într-o misiune ce părea perfect calibrată pentru reputația sa de star dispus să-și împingă limitele fizice. Proiectul avea chiar și susținerea fostului administrator NASA, Jim Bridenstine, numit de Trump. Dar, potrivit surselor citate, lipsea un ultim acord, unul pe care actorul nu ar fi dispus să-l solicite.

„Ar fi avut nevoie de coordonarea NASA pentru film, iar Tom Cruise nu a vrut să-i ceară o favoare lui Donald Trump. Ai nevoie de permisiunea guvernului federal. Tom nu a vrut să facă acest pas din motive politice”, a declarat o persoană apropiată producției.

Cruise, cunoscut pentru evitarea declarațiilor politice, nu a dorit să fie asociat public cu fostul președinte, chiar dacă Bridenstine promovase proiectul într-un tweet care între timp a dispărut. Odată schimbată conducerea NASA, proiectul pare să se fi pulverizat în vidul birocratic, iar interesul inițial al studioului Universal nu a fost suficient pentru a-l salva.

Ce pregătește Tom Cruise în schimb

Chiar dacă filmul în spațiu nu se va concretiza prea curând, Cruise nu duce lipsă de proiecte. După ce anul acesta ar fi marcat despărțirea sa de franciza Mission: Impossible, actorul a încheiat filmările pentru noua sa producție, o comedie neagră regizată de Alejandro González Iñárritu, programată să ajungă în cinematografe pe 2 octombrie 2026.

Luna trecută, Cruise a publicat pe Instagram o fotografie din timpul repetițiilor, însoțită de un mesaj elogios la adresa regizorului:

„Astăzi am împărtășit prima fotografie făcută anul trecut, în timpul unei repetiții pe platou. Alejandro, acum 25 de ani am urmărit Amores Perros. Weekendul acesta, am fost profund mișcat să primesc Oscarul Onorific chiar de la tine, prieten drag. Abia aștept să vă arăt tuturor noul nostru film anul viitor!”

Postarea a venit la scurt timp după ce Cruise a fost recompensat cu un Oscar onorific la Governor’s Awards, unde a fost prezentat chiar de Iñárritu.

Filmul, încă ținut în mare secret, are o distribuție de calibru: Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Riz Ahmed, Sophie Wilde și Emma D’Arcy. Povestea îl urmărește pe „cel mai puternic om din lume”, care pornește într-o cursă haotică pentru a dovedi că este salvatorul omenirii înainte ca dezastrul declanșat de el însuși să distrugă totul.