China a amânat premierele în cinematografe a cel puţin două filme japoneze, cel de animaţie ‘Crayon Shin-chan the Movie: Super Hot! The Spicy Kasukabe Dancers’ şi ‘Cells at Work!” , a informat luni seara ziarul China Film News, publicaţie considerată oficială, fiind supervizată de Administraţia Cinematografică de la Beijing, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Relaţiile chino-japoneze s-au deteriorat după ce şefa guvernului de la Tokyo, Sanae Takaichi, a declarat luna aceasta în faţa parlamentului că un atac al Chinei împotriva Taiwan ului ar ameninţa supravieţuirea Japoniei şi ar putea declanşa o ripostă militară – scenariu pe care cabinetele precedente au evitat să îl discute public, pentru a nu provoca Beijingul.

Taiwanul, independent de facto şi condus de un guvern democratic, este revendicat de China, care consideră insula o provincie separatistă şi nu exclude recurgerea la forţă pentru unificare.

Afirmaţia făcută de Takaichi a declanşat o reacţie fermă la Beijing: au torităţile chineze le-au recomandat cetăţenilor să evite călătoriile în Japonia. Principalele companii aeriene chineze le-au propus deja clienţilor, la sfârşitul săptămânii trecute, rambursarea integrală a biletelor către această destinaţie.

La rândul său, guvernul nipon le-a recomandat cetăţenilor aflaţi în China să manifeste prudenţă.

Premierele cinemat ografice amânate urmau să aibă loc în 6 decembrie, respectiv 22 noiembrie, conform site-ului chinez de critică Douban.

China Film News a susţinut că suspendarea „constituie o decizie prudentă, luată după evaluarea performanţei globale pe piaţa filmelor japoneze şi a stării de spirit actuale a spectatorilor chinezi”. „Importatorii şi distribuitorii implicaţi au declarat că remarcile provocatoare ale părţii japoneze ar afecta inevitabil percepţia publicului chinez în privinţa filmelor japoneze”, adaugă publicaţia citată de AFP.