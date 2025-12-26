Marvel Studios a publicat oficial online primul teaser pentru Avengers: Doomsday, la aproape o săptămână după ce materialul a fost prezentat exclusiv în cinematografe și a ajuns ulterior pe internet sub formă de filmări neoficiale. De această dată, fanii pot vedea în format HD revenirea lui Chris Evans în rolul lui Steve Rogers, unul dintre cele mai emblematice personaje din Universul Cinematografic Marvel (MCU), potrivit MovieWeb.

Filmul este programat să ajungă pe marile ecrane peste un an, iar studioul pare să fi ales o strategie de promovare graduală, cu mai multe teasere lansate în următoarele săptămâni.

Reacții împărțite în rândul fanilor Marvel

Anunțul revenirii lui Steve Rogers a generat reacții puternice în comunitatea Marvel. O parte dintre fani consideră că întoarcerea lui Chris Evans riscă să umbrească parcursul lui Anthony Mackie, care a preluat scutul lui Captain America în rolul lui Sam Wilson. Mackie a debutat oficial ca noul Captain America la începutul acestui an, în filmul Captain America: Brave New World, dar recepția a fost una mixtă.

Alți fani critică decizia Marvel de a readuce personajul original la doar câțiva ani după finalul considerat „perfect” al lui Steve Rogers din Avengers: Endgame, unde acesta apărea ca un bărbat în vârstă, după ce își trăise viața alături de Peggy Carter.

Ce sugerează teaserul

Teaserul ridică însă mai multe întrebări decât oferă răspunsuri. Mesajul final, „Steve Rogers will return”, pare să indice revenirea personajului, nu neapărat a supereroului Captain America. Acest detaliu alimentează teoriile potrivit cărora Evans ar putea interpreta o variantă alternativă a lui Steve Rogers, într-un context legat de multivers, fără a-i lua locul lui Sam Wilson.

Speculațiile sunt susținute și de zvonurile conform cărora Avengers: Doomsday va include mai multe versiuni ale acelorași eroi, o direcție narativă deja familiară pentru MCU în ultimele sale producții.