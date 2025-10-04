„Peaky Blinders” revine cu un nou serial derivat și două sezoane deja confirmate

Universul Peaky Blinders continuă să se extindă. Netflix și BBC au confirmat oficial lansarea unui nou serial derivat, comandat deja pentru două sezoane, fiecare cu câte șase episoade de o oră.

Acțiunea noii producții se va desfășura în Marea Britanie anului 1953, într-un Birmingham aflat în reconstrucție după bombardamentele celui de-al Doilea Război Mondial. Oficialii BBC descriu povestea drept o „competiție brutală, de dimensiuni mitice”, pentru controlul marilor proiecte de reconstrucție, în care familia Shelby va rămâne, ca întotdeauna, în centrul acțiunii.

Creatorul Steven Knight a declarat că este „încântat să deschidă acest nou capitol”, care va urmări noua generație a clanului Shelby: „Va fi o poveste despre un oraș care renaște din cenușă, iar călătoria va fi una spectaculoasă”.

Deși distribuția nu a fost încă anunțată, o veste importantă a fost confirmată. Cillian Murphy, interpretul lui Thomas Shelby, s-a alăturat proiectului în calitate de producător executiv.

În paralel, fanii au parte și de un film sequel. Intitulat The Immortal Man, acesta va continua acțiunea din ultimul sezon al serialului și îi va aduce din nou pe ecran pe Cillian Murphy, Stephen Graham, Barry Keoghan, Tim Roth și Rebecca Ferguson. Lansarea peliculei este așteptată anul viitor.

Pentru moment, nu au fost anunțate date oficiale de premieră nici pentru serial, nici pentru film, însă informațiile sunt așteptate în curând.