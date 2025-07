HBO a început filmările pentru noul serial „Harry Potter” / Primele imagini de pe platourile de filmare / Premiera va avea loc în 2027

HBO a anunțat oficial începerea producției pentru mult așteptatul serial „Harry Potter”, o nouă adaptare TV a universului creat de J.K. Rowling. Filmările au loc la Warner Bros. Studios Leavesden din Marea Britanie, același loc unde au fost realizate și filmele originale, la aproape 14 ani de la premiera părții finale din seria cinematografică, „Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2”, transmite Variety.

Primele imagini oficiale îl prezintă pe Dominic McLaughlin în rolul principal, purtând ochelarii rotunzi emblematici ai personajului și uniforma școlii Hogwarts. Actorul în vârstă de 12 ani a fost selectat din peste 30.000 de tineri care au participat la audițiile organizate anul trecut. Alături de el, Arabella Stanton o va interpreta pe Hermione Granger, iar Alastair Stout va fi Ron Weasley.

Conform HBO, noul serial își propune să rămână fidel materialului original, fiecare dintre cele șapte cărți scrise de J.K. Rowling urmând să fie adaptată într-un sezon complet. „Va fi o abordare aprofundată, care va permite personajelor și poveștii să se dezvolte pe măsură ce publicul le redescoperă,” au declarat producătorii.

Serialul este condus de Francesca Gardiner, cunoscută pentru munca sa la „His Dark Materials” și „Succession”, iar regia mai multor episoade este semnată de Mark Mylod, regizor și producător executiv al celebrului serial „Succession”. HBO produce noua adaptare în asociere cu Brontë Film and TV și Warner Bros. Television. J.K. Rowling este implicată direct în proiect, în calitate de producător executiv, alături de Neil Blair, Ruth Kenley-Letts și David Heyman, acesta din urmă fiind și producătorul filmelor originale.

Din distribuția anunțată până acum fac parte actori consacrați care vor da viață unor personaje emblematice din universul magic. John Lithgow, cunoscut din „The Crown”, va prelua rolul profesorului Albus Dumbledore, Janet McTeer o va interpreta pe Minerva McGonagall, iar Paapa Essiedu („I May Destroy You”) va fi Severus Snape. Nick Frost, celebru pentru rolurile sale din „Shaun of the Dead” și „Hot Fuzz”, îl va interpreta pe Rubeus Hagrid.

De asemenea, Rory Wilmot va fi Neville Longbottom, Amos Kitson îl va juca pe Dudley Dursley, iar Anton Lesser va fi Garrick Ollivander. Distribuția îi mai include pe Katherine Parkinson (Molly Weasley), Lox Pratt (Draco Malfoy), Johnny Flynn (Lucius Malfoy), Bertie Carvel (Cornelius Fudge) și pe Bel Powley și Daniel Rigby, care vor fi Petunia și Vernon Dursley.

Filmările pentru primul sezon sunt programate să dureze până în primăvara anului 2026, urmând ca producția pentru sezonul al doilea să înceapă după o scurtă pauză. Conform planurilor HBO, serialul va debuta în 2027 pe HBO și HBO Max acolo unde platforma este disponibilă.

Din echipa creativă fac parte nume importante din industrie: Holly Waddington semnează costumele, Adriano Goldman este director de imagine, Cate Hall coordonează machiajul și coafura, iar John Nolan se ocupă de efectele speciale pentru creaturi. De asemenea, coordonatorul cascadoriilor este Paul Herbert, iar efectele vizuale vor fi supervizate de Alexis Wajsbrot și Dom Sidoli.

„Harry Potter” revine astfel pe ecrane cu o nouă generație de actori și o echipă de producție care își propune să ofere o adaptare mai detaliată și mai fidelă cărților originale. Cu fiecare sezon dedicat unei cărți, fanii vor putea redescoperi povestea tânărului vrăjitor care află că este menit să înfrunte cel mai temut vrăjitor întunecat, Lord Voldemort, și să își găsească adevărata familie în rândul prietenilor de la Hogwarts.