Creatorii serialului „Stranger Things” vor părăsi Netflix pentru un contract exclusiv cu Paramount

Netflix ar putea rămâne fără creatorii unuia dintre cele mai populare seriale originale din portofoliu. Matt și Ross Duffer, cunoscuți ca frații Duffer, ar fi decis să semneze un contract exclusiv cu Paramount, companie aflată acum sub conducerea lui David Ellison, prin Skydance, transmite TechCrunch.

Informația a fost relatată inițial de Variety și alte publicații americane, care au scris că cei doi se aflau în negocieri pentru un nou parteneriat. Vineri seară, jurnalistul Matthew Belloni de la Puck a notat că „frații și-au făcut alegerea” și merg la Paramount.

Frații Duffer au cunoscut succesul global odată cu lansarea „Stranger Things”, serial care a devenit rapid una dintre cele mai vizionate și mai influente producții Netflix. Ambițiile lor creative au crescut constant, lucru vizibil prin durata mai mare a episoadelor, prin complexitatea scenelor și prin bugetele tot mai ridicate. Pentru sezonul patru, costul de producție a fost estimat la 30 de milioane de dolari per episod.

Trecerea lor la Paramount este motivată, potrivit relatărilor, de interesul pentru producerea unor filme de mari dimensiuni, domeniu în care Netflix nu a reușit să obțină aceleași rezultate ca studiourile tradiționale. Unul dintre motive ar fi politica de distribuție a platformei. Deși Netflix lansează unele titluri în cinematografe, acestea nu beneficiază de o perioadă exclusivă consistentă înainte de apariția pe platformă. Astfel, marile lanțuri de cinematografe refuză să le includă în program.

Subiectul a fost abordat recent și de co-CEO-ul Netflix, Ted Sarandos, care a descris distribuția clasică drept un „concept învechit”.

Însă pentru regizori și scenariști, exclusivitatea în cinematografe a devenit o condiție importantă. Un exemplu este Greta Gerwig, care va lansa primul film din seria „Narnia” pentru Netflix. Acesta va rula timp de cel puțin două săptămâni pe ecranele Imax, înainte să ajungă pe platforma de streaming în ziua de Crăciun 2026. În cazul fraților Duffer, Matthew Belloni scrie că „componenta cinematografică” a fost „dealbreaker-ul” în negocieri.

Pentru Netflix, plecarea celor doi nu va avea efecte vizibile imediat. Platforma pregătește lansarea ultimului sezon din „Stranger Things”, împărțit în trei părți, care va debuta spre finalul acestui an. În plus, Matt și Ross Duffer au deja două proiecte programate să apară în 2026 pe Netflix.

Universul „Stranger Things” continuă să se extindă, chiar și fără implicarea directă a creatorilor. Pe Broadway rulează un prequel, urmează o serie animată, iar un spinoff live-action se află în lucru. Aceste producții vor păstra brandul activ pe platformă și în afara ei, în timp ce frații Duffer își vor continua activitatea sub egida Paramount.

Astfel, succesul global al serialului rămâne o amprentă majoră în istoria Netflix, dar și o rampă de lansare pentru cariera viitoare a creatorilor săi. Frații Duffer se pregătesc să facă pasul către industria cinematografică tradițională, unde mizele și bugetele sunt mai mari, dar și unde vizibilitatea pe marele ecran joacă încă un rol esențial.