Filmul cu vampiri „Sinners”, cu Michael B. Jordan în rol principal, conduce în topul nominalizărilor anunţate vineri la premiile Critics Choice Awards, un fel de Oscaruri ale criticilor de film, la începutul sezonului premiilor de la Hollywood, transmite AFP, citată de Agerpres.

Dramă istorică, suspans horror şi în acelaşi timp un omagiu adus culturii afro-americane, pelicula lui Ryan Coogler a primit 17 nominalizări, inclusiv la premiul pentru cel mai bun film, un început în forţă pentru acest sezon al premiilor, înaintea de punctul culminant, Premiile Oscar, din martie.

Trofeele Critics Choice Awards vor fi decernate la 4 ianuarie de către criticii de film, în timp ce Oscarurile sunt acordate de profesioniştii din industria cinematografică.

„One Battle After Another” al regizorului Paul Thomas Anderson şi-a consolidat, de asemenea, poziţia de favorit, cu 14 nominalizări, inclusiv cinci pentru actori, datorită performanţelor deja apreciate de critici ale lui Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro şi Sean Penn.

Pe locul al treilea, la egalitate, cu câte 11 nominalizări fiecare, se situează filmul lui Guillermo del Toro „Frankenstein” şi „Hamnet”, regizat de Chloé Zhao.

Musicalul de succes „Wicked: For Good” a primit şapte nominalizări, inclusiv pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru Ariana Grande.

Condamnat la un an de închisoare în ţara sa, cineastul disident iranian Jafar Panahi este în cursa pentru cel mai bun film străin cu „It Was Just an Accident”. Lungmetrajul, câştigător al Palme d’Or la Festivalul Internaţional de Film de la Cannes, nu a fost selectat în categoria cel mai bun film.

La fel ca Globurile de Aur, premiile Critics Choice Awards sunt considerate un posibil indicator pentru Oscaruri. Câştigând precedentei ediţii a Critics Choice Awards, „Anora”, al lui Sean Baker, a fost recompensat cu premiul Oscar. Cu toate acestea, această tragicomedie despre peripeţiile unei stripteuze din New York care se căsătoreşte cu fiul unui oligarh rus a fost ignorată atât la Globurile de Aur, cât şi la SAG Awards.