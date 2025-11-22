MCU se pregătește să revină în Wakanda. Regizorul Ryan Coogler a anunțat că Black Panther 3 este deja în lucru și că producția va fi prioritatea sa imediată. Dezvăluirea a fost făcută în cadrul unui eveniment recent, unde cineastul a vorbit pentru prima dată deschis despre stadiul noului film, anunță MovieWeb.

Lucrăm la el. Muncim din greu. Este următorul film”, a declarat Coogler, fără să ofere detalii despre intrigă, care rămâne deocamdată un secret bine păzit.

O moștenire dificilă

Primul film Black Panther, lansat în 2018, a devenit un fenomen global… 1,3 miliarde de dolari încasări și șapte nominalizări la Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film, o premieră pentru un titlu Marvel. Succesul s-a datorat și carismei actorului Chadwick Boseman, a cărui dispariție în 2020 a schimbat definitiv direcția francizei.

Continuarea, Black Panther: Wakanda Forever, a integrat pierderea actorului în poveste, iar personajul Shuri a preluat mantia eroului. Filmul a fost, la rândul său, un succes critic și comercial, cu aproape 860 de milioane de dolari la box-office și cinci nominalizări la premiile Academiei.

Cu un asemenea istoric, presiunea asupra lui Coogler pentru Black Panther 3 este uriașă.

Denzel Washington, surpriza de calibru a distribuției

Un detaliu confirmat neoficial dă însă faniâilor un motiv de entuziasm: Denzel Washington urmează să se alăture distribuției. Informația a circulat încă de anul trecut, iar actorul însuși a menționat într-un interviu că Ryan Coogler îi scrie un rol în noul film.

„Îmi doresc de multă vreme să lucrez cu Denzel și sper să facem asta posibil”, a spus Coogler. „E o legendă în viață și un mentor pentru mulți dintre noi.”

Washington nu a dezvăluit detalii despre personajul său, dar simpla sa prezență într-un film Marvel, și în particular într-unul din cele mai apreciate titluri ale MCU, a alimentat speculațiile din rândul fanilor.