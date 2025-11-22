dark
„Black Panther 3” a intrat oficial în producție / Denzel Washington, surpriza de calibru a distribuției

George Radu
22 noiembrie 2025
Black Panther Poster
Black Panther: Wakanda Forever. Credit foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia
MCU se pregătește să revină în Wakanda. Regizorul Ryan Coogler a anunțat că Black Panther 3 este deja în lucru și că producția va fi prioritatea sa imediată. Dezvăluirea a fost făcută în cadrul unui eveniment recent, unde cineastul a vorbit pentru prima dată deschis despre stadiul noului film, anunță MovieWeb.

Lucrăm la el. Muncim din greu. Este următorul film”, a declarat Coogler, fără să ofere detalii despre intrigă, care rămâne deocamdată un secret bine păzit.

O moștenire dificilă

Primul film Black Panther, lansat în 2018, a devenit un fenomen global… 1,3 miliarde de dolari încasări și șapte nominalizări la Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film, o premieră pentru un titlu Marvel. Succesul s-a datorat și carismei actorului Chadwick Boseman, a cărui dispariție în 2020 a schimbat definitiv direcția francizei.

Continuarea, Black Panther: Wakanda Forever, a integrat pierderea actorului în poveste, iar personajul Shuri a preluat mantia eroului. Filmul a fost, la rândul său, un succes critic și comercial, cu aproape 860 de milioane de dolari la box-office și cinci nominalizări la premiile Academiei.

Cu un asemenea istoric, presiunea asupra lui Coogler pentru Black Panther 3 este uriașă.

Denzel Washington, surpriza de calibru a distribuției

Un detaliu confirmat neoficial dă însă faniâilor un motiv de entuziasm: Denzel Washington urmează să se alăture distribuției. Informația a circulat încă de anul trecut, iar actorul însuși a menționat într-un interviu că Ryan Coogler îi scrie un rol în noul film.

„Îmi doresc de multă vreme să lucrez cu Denzel și sper să facem asta posibil”, a spus Coogler. „E o legendă în viață și un mentor pentru mulți dintre noi.”

Washington nu a dezvăluit detalii despre personajul său, dar simpla sa prezență într-un film Marvel, și în particular într-unul din cele mai apreciate titluri ale MCU, a alimentat speculațiile din rândul fanilor.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

