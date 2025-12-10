dark
VIDEO Gerard Butler revine în franciza post-apocaliptică „Greenland” / Primele imagini din „Greenland 2: Migration” sunt explozive, la propriu

George Radu
10 decembrie 2025
Gerard Butler în Greenland 2
Gerard Butler în Greenland 2, Credit foto: Courtesy of Lionsgate / imago stock&people / Profimedia
Gerard Butler se întoarce pe marile ecrane în rolul care l-a consacrat în zona thrillerelor apocaliptice. Noile imagini din mult-așteptata continuare „Greenland 2: Migration” surprind un Pământ transformat, la cinci ani după ce o cometă a distrus mare parte din civilizație, anunță MovieWeb.

Clipul lansat în premieră îl arată pe Butler, alături de personajele interpretate de Morena Baccarin și Roger Dale Floyd, într-o cursă de supraviețuire printr-o lume complet schimbată.

Regizorul Ric Roman Waugh revine la cârma francizei, iar distribuția este completată de Amber Rose Revah (The Punisher), Roman Griffin Davis (Jojo Rabbit), William Abadie (Homeland), Trond Fausa Aurvåg (Oppenheimer) și Tommie Earl Jenkins (Mission: Impossible – The Final Reckoning). Filmul este programat să fie lansat pe 9 ianuarie 2026.

O lume sfâșiată și o familie în căutarea unui viitor

Conform sinopsisului oficial, Greenland 2: Migration urmărește familia Garrity, nevoită să părăsească siguranța buncărului din Groenlanda pentru a porni printr-o lume devastată în căutarea unui nou cămin. Secvența publicată arată primele încercări ale familiei în exterior… un Pământ pustiu, marcat de vibrații suspecte și fragmente de cometă care încă lovesc suprafața.

Într-un moment tensionat, personajul lui Butler simte o serie de vibrații în sol. Câteva secunde mai târziu, fragmente de cometă se prăvălesc de nicăieri, și îi forțează pe membrii familiei Garrity să se adăpostească și să lupte cu fiecare secundă pentru supraviețuire.

Succesul primei părți și promisiunea continuării

Primul film Greenland, lansat în 2020, a fost primit pozitiv de critici, apreciat pentru energia sa intensă și pentru modul în care a combinat elementele de acțiune cu drama familială. În ciuda lansării în plină pandemie, pelicula a obținut peste 52 de milioane de dolari la nivel global, și a depășit bugetul de producție estimat la 35 de milioane de dolari.

Interesul pentru continuare a rămas ridicat, iar producătorii lasă să se înțeleagă că seria ar putea continua. Unul dintre ei a declarat că filmările la Greenland 2 s-au încheiat în iulie, iar un prim montaj arată „excelent”. Tot el a sugerat că nu vom aștepta la fel de mult pentru Greenland 3 și că partea a doua va include o surpriză majoră care ar putea schimba direcția francizei.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

