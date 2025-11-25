VIDEO Russell Crowe şi Rami Malek, duel psihologic în „Nuremberg”, film despre pericolele răului camuflat în viziunile ideologice extremiste

Doi actori premiaţi la Oscar, Russell Crowe şi Rami Malek, se confruntă într-un duel psihologic ce devine piesa centrală a unuia dintre momentele marcante din istoria secolului XX: procesul de la Nürnberg. Filmul „Nuremberg” va putea fi văzut în cinematografele din România din 10 decembrie, transmite News.ro.

Un lider nazist şi un psiholog militar stau faţă în faţă în „Nuremberg”, un film captivant ce va putea fi văzut în cinematografele din România din 10 decembrie. Considerat drept „un candidat redutabil pentru sezonul premiilor”, care mizează pe „interpretări magistrale conduse de Russell Crowe, Rami Malek, Michael Shannon” (The Hollywood Reporter), filmul regizat de James Vanderbilt se apleacă asupra unui capitol remarcabil al istoriei, într-un moment în care „generaţiile trecute de evenimentele celui de-al Doilea Război Mondial se confruntă cu o relaţie din ce în ce mai abstractă cu acesta”.

Pentru scenaristul şi regizorul James Vanderbilt, care a aflat despre munca psihiatrului militar Douglas Kelley din paginile unui articol şi dintr-o propunere de carte a autorului Jack El-Hai, care avea să devină bestsellerul „The Nazi and the Pshychiatrist”, maşinaţiunile psihologice şi politice de la Nuremberg au exercitat o fascinaţie incontestabilă. Vanderbilt a fost captivat de intersecţia extraordinară dintre istorie şi cercetarea umană – un moment în care soarta celor mai notorii criminali de război din lume depindea nu numai de armate sau de legi care încă nu fuseseră scrise, ci şi de complexitatea fragilă a minţii. Entuziasmat de modul în care cartea lui El-Hai a dezvăluit procedurile legale pentru a scoate la iveală o luptă captivantă şi intimă între psihiatrul Kelley şi oamenii pe care i-a evaluat, în special Göring, mâna dreaptă a lui Hitlet, a dorit să construiască filmul pornind de la această primă perspectivă, oferind apoi un context mai larg pentru o înţelegere amplă a momentului istoric.

Russell Crowe s-a implicat în proiect de început. „Întotdeauna mi-am dorit ca rolul lui Göring să fie interpretat de o vedetă de cinema”, menţionează Vanderbilt. „Ştiam că trebuie să fie fermecător pentru public şi pentru Kelley, deoarece în lumea filmului nostru, Göring pare o vedetă de cinema. George Freeman, care era agentul lui Russell la acea vreme, acum manager, citise scenariul, i-a plăcut foarte mult şi a întrebat dacă îl poate trimite lui Russell. Russell l-a citit şi a acceptat imediat, nici măcar nu am discutat despre asta”.

În centrul acţiunii filmului „Nuremberg” se află dinamica captivantă dintre locotenent-colonelul Douglas Kelley şi Hermann Göring. Psihiatrul Kelley încearcă să înţeleagă mintea infamului său pacient, carismaticul şi vicleanul Göring. Printr-o serie de interviuri aprofundate şi schimburi tensionate, filmul explorează graniţele neclare dintre fascinaţie şi repulsie, empatie şi condamnare. Interacţiunea în continuă evoluţie dintre Kelley şi Göring nu numai că pune în lumină complexitatea răului, dar îi provoacă pe ambii bărbaţi – şi pe spectatori – să înfrunte adevăruri incomode despre putere, responsabilitate şi psihicul uman.

Pentru Russell Crowe, explorarea umanităţii şi inumanităţii unui personaj precum Herman Göring a fost o atracţie irezistibilă, chiar dacă ştia că va fi o provocare enormă. „În mare parte, lucrurile care mă atrag sunt cele care mă îngrozesc”, spune el. „Am răspuns imediat DA la scenariu, dar, în mod curios, am fost şi epuizat emoţional de el. Cum ai putea să încerci să interpretezi un astfel de personaj? Când apare acest tip de întrebare, de obicei asta mă atrage.” Despre personajul său, Crowe mai spune: „Credea că poate să se folosească de oameni şi să controleze naraţiunea. Modul în care funcţionează mintea lui şi felul în care poate prezenta un argument, poate analiza lucrurile pentru tine şi poate spune lucruri atât de rele într-un mod foarte natural îl făceau fermecător în faţa multora”.

„Personajul meu se află într-o situaţie pe care o consideră istorică”, spune Rami Malek. „Ştie că trebuie să se ridice la înălţimea situaţiei şi a responsabilităţii sale, dar este şi fascinat de carisma şi farmecul lui Hermann Göring. Nu se poate abţine să nu încerce să se împrietenească cu el”.

„Reamintirea că oamenii aceştia sunt fiinţe umane şi că au luat aceste decizii ca un colectiv pentru că puteau face asta cu uşurinţă fără a fi pedepsiţi este un lucru foarte înfricoşător”, menţionează Russell Crowe.

Aplecându-se asupra unei poveşti mai puţin cunoscute în epocă şi despre care s-au aflat mai multe detalii după moartea lui Douglas Kelley, regizorul James Vanderbilt pune în lumină modurile subtile şi înfiorătoare în care întunericul se poate infiltra în cotidian, alimentând ideologiile extremiste, şi provoacă publicul să se confrunte cu fragilitatea incomodă a limitelor morale.

După debutul său regizoral „Truth” (cu Cate Blanchett şi Robert Redford), cunoscut ca scenarist şi producător (The Amazing Spider-Man Murder Mystery”, „White House Down”, „The House With The Clock in its Walls”, „Suspiria”), James Vanderbilt a reuşit să atragă atenţia publicului şi laudele criticilor cu „Nuremberg”, ce prezintă povestea adevărată a proceselor organizate de Aliaţi împotriva regimului nazist învins. Aliaţii – conduşi de neclintitul procuror şef al SUA, judecătorul Curţii Supreme Robert H. Jackson (Michael Shannon), alături de sergentul Howie Triest (Leo Woodall), David Maxwell-Fyfe (Richard E. Grant), Gustave Gilbert (Colin Hanks), colonelul John Amen (Mark O’Brien) şi Burton C. Andrus (John Slattery) – se ocupă de sarcina monumentală de a crea primul tribunal internaţional din istorie care să se asigure că regimul nazist răspunde pentru atrocităţile sale. Iar psihiatrul Douglas Kelley ajunge să-şi cunoască „pacienţii”, şi se trezeşte angajat într-un duel psihologic cu Göring, a cărui carismă dezvăluie un adevăr dureros: acela că oamenii obişnuiţi sunt capabili de fapte înfiorătoare.

Protagonistul filmului, Russell Crowe, aduce forţă şi profunzime rolului său, în timp ce Rami Malek şi Michael Shannon completează această distribuţie de excepţie, oferind interpretări remarcabile care reflectă tensiunea psihologică şi gravitatea momentelor istorice. Într-un context în care noua generaţie nu cunoaşte detaliile acelor evenimente, interpretările actorilor devin un vehicul emoţional şi educativ, într-o experienţă cinematografică memorabilă. Alături de actorii principali, Andreas Pietschmann se remarcă printr-o prestaţie intensă, iar Leo Woodall aduce o perspectivă emoţionată asupra poveştii, ilustrând impactul evenimentelor asupra vieţilor individuale şi colective. „Captivant şi actual, mai relevant ca niciodată”, „Nuremberg” este „o realizare remarcabilă în cinematografie”, menţionează Deadline.