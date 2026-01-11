Sezonul premiilor intră într-o fază decisivă, iar calculele pentru Oscaruri încep să arate scenarii care, până de curând, păreau improbabile. După nominalizările breslelor actorilor și regizorilor, un titlu se detașează clar de restul plutonului: „Sinners”, filmul lui Ryan Coogler, care ar putea rescrie istoria Academiei Americane de Film.

Potrivit celor mai recente predicții publicate de Variety, „Sinners” este creditat în acest moment cu nu mai puțin de 15 nominalizări la Oscar. Dacă această predicție se confirmă, filmul ar depăși recordul absolut deținut până acum de „All About Eve”, „Titanic” și „La La Land”, fiecare cu câte 14 nominalizări. Și mai remarcabil este faptul că „Sinners” mai are încă potențial de creștere în categorii-cheie precum actor în rol secundar, machiaj și coafură sau cântec original.

Amploarea sprijinului pentru „Sinners” pare să depășească tiparele obișnuite

Ascensiunea lui Coogler vine într-un context în care breslele de la Hollywood au oferit semnale puternice, dar nu neapărat decisive. Premiile Sindicatului Actorilor (SAG) au produs deja surprize, iar Sindicatul Regizorilor (DGA) a consolidat poziția unor cineaști importanți, precum Paul Thomas Anderson, Chloé Zhao sau Guillermo del Toro. Cu toate acestea, amploarea sprijinului pentru „Sinners” pare să depășească tiparele obișnuite ale unui favorit de sezon.

Rămâne însă o întrebare esențială: dominanța în nominalizări garantează și victoria finală? Istoria recentă a Oscarurilor sugerează prudență. În 2016, „La La Land” părea de neînvins după sezonul breslelor, dar Academia, tot mai diversă, a ales în cele din urmă „Moonlight”.

Există și titluri care cresc discret, dar constant

În paralel cu marile producții spectaculoase, există și titluri care cresc discret, dar constant. „Blue Moon”, noul film al lui Richard Linklater, distribuit de Sony Pictures Classics, câștigă teren prin recomandări și susținere în culise. O eventuală nominalizare la cel mai bun film, care părea improbabilă în urmă cu câteva săptămâni, începe să fie luată tot mai serios în calcul.

Un alt punct de interes major îl reprezintă prezența filmelor internaționale în cursa pentru premiul cel mare. Drama norvegiană „Sentimental Value”, semnată de Joachim Trier, pare bine poziționată, în timp ce thrillerul brazilian „The Secret Agent”, regizat de Kleber Mendonça Filho, și filmul lui Jafar Panahi, „It Was Just an Accident”, rămân în zona de așteptare. Marea necunoscută este dacă Academia va merge mai departe de un singur titlu non-anglofon la categoria cel mai bun film, într-un an extrem de competitiv.

Următoarele etape, listele BAFTA și nominalizările Producers Guild of America sunt așteptate să reașeze din nou ierarhiile. Până atunci, un lucru este cert, dacă proiecțiile actuale se confirmă, ediția Oscarurilor din acest an ar putea intra în istorie, fie printr-un record fără precedent, fie printr-o nouă răsturnare spectaculoasă de situație.