Filmul „Wicked: For Good”, record la box office-ul global pentru o adaptare de pe Broadway

Filmul „Wicked: For Good” debutează la nivel global cu 226 de milioane de dolari, înregistrând cel mai mare start din istoria adaptărilor de musicaluri de pe Broadway.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Filmul „Wicked: For Good”, regizat de Jon M. Chu, a avut un debut global estimat la 226 de milioane de dolari, depășind așteptările de dinainte de weekend și stabilind un nou record pentru o adaptare cinematografică a unui musical de pe Broadway, potrivit Deadline.

Filmul a avut rezultate excepționale în toate regiunile internaționale, cu creșteri de +14% în Europa, Orientul Mijlociu și Africa, +15% în Asia-Pacific și +7% în America Latină, față de primul film al seriei, lansat în 2024. Cele mai mari câștiguri au fost înregistrate în Marea Britanie (24,4 milioane dolari), Australia (8,6 milioane dolari), Germania (4,1 milioane dolari), Coreea de Sud (3,8 milioane dolari) și Mexic (3,7 milioane dolari).

Printre premierele notabile, „Wicked: For Good” a înregistrat cel mai bun debut din istoria unei adaptări de musical de pe scenă și cel mai mare debut pentru un film cu rating general.

În Australia, filmul a devenit numărul 1 la box office, cu 73% din întreaga piață și cu un total de 6,4 milioane dolari după patru zile, cu 28% peste „Wicked” în aceeași perioadă de timp. În Filipine și Brazilia, filmul a înregistrat cele mai mari câștiguri ale anului pentru un musical, cu încasări de 2,6 milioane dolari în fiecare. În Franța, Țările de Jos și Italia, „Wicked: For Good” s-a clasat pe primul loc și a depășit debutul primului film cu 40-46%.

Debutul global al filmului îl poziționează ca al patrulea cel mai mare start al unui film de la Hollywood din 2025 și al cincilea cel mai mare debut internațional pentru un musical din toate timpurile.