Cel de-al cincilea sezon al „Stranger Things” a acumulat 59,6 milioane de vizualizări de la premiera sa, la 27 noiembrie, acesta fiind cel mai urmărit debut pentru un serial TV în limba engleză din istoria Netflix, relatează agenţia EFE şi Variety, citate de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„Volumul 1” al ultimului sezon al serialului de succes, cu Millie Bobby Brown în rol principal, „s-a clasat în top zece în toate cele 93 de ţări analizate, situându-se pe primul loc în 90 dintre acestea”, a anunţat gigantul din domeniul divertismentului, marţi, pe site-ul Tudum, asociat serviciului Netflix.

Toate cele cinci sezoane ale serialului s-au numărat, de asemenea, printre cele mai vizionate zece conţinuturi de pe platformă, iar primele patru sezoane au acumulat împreună 1,2 miliarde de vizualizări de la lansare, conform datelor Netflix.

„Numărul de fani care au vizionat deja ‘Volumul 1’ este uimitor; răspunsul a fost mai mare decât ne-am imaginat vreodată. Serialul are acum un deceniu de existenţă, iar faptul că am văzut cum baza de fani nu numai că rezistă, ci continuă să crească a fost incredibil de satisfăcător pentru noi”, au declarat fraţii Duffer – Matt Duffer şi Ross Duffer -, creatorii serialului.

Această cifră plasează „Stranger Things” în poziţia a treia în topul celor mai de succes premiere din istoria platformei, producţia fiind depăşită doar de sezoanele al doilea şi al treilea din serialul sud-coreean „Squid Game”, potrivit Variety.

Cu acţiunea plasată în anii 1980, „Stranger Things” urmăreşte un grup de prieteni adolescenţi care descoperă experimente guvernamentale secrete şi forţe supranaturale din aşa-numitul „Upside Down”.

Acest ultim sezon a fost împărţit în mai multe părţi: prima, deja lansată, include patru episoade, a doua, care va avea premiera la 25 decembrie, numără trei episoade, iar partea finală va fi disponibilă în Ajunul Anului Nou.