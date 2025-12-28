Marvel Studios a lansat al doilea teaser pentru Avengers: Doomsday, unul dintre cele mai așteptate filme din Universul Cinematografic Marvel, iar materialul promoțional confirmă direcția mult mai întunecată și mai dramatică pe care studioul o pregătește pentru Faza a Șasea. Teaserul, care rulează în prezent în cinematografe înaintea proiecțiilor Avatar: Fire and Ash, îl readuce în prim-plan pe Thor, unul dintre Avengers originali, într-o versiune profund diferită față de ultima sa apariție, anunță MovieWeb.

După primul teaser, care a stârnit valuri prin dezvăluirea revenirii lui Steve Rogers în MCU, noul clip se concentrează pe personajul interpretat de Chris Hemsworth. Thor apare de această dată mult mai sobru, mai introspectiv, departe de tonul comic din Thor: Love and Thunder. În imagini, Zeul Tunetului străbate o pădure și se roagă tatălui său, Odin, ceea ce sugerează iminența unei amenințări majore asupra Pământului-616 și asupra întregului multivers.

Teaserul o introduce și pe Love, fiica adoptivă a lui Thor, interpretată de India Rose Hemsworth, fiica actorului în viața reală. Prezența ei accentuează miza personală a conflictului și sugerează că Thor va lupta nu doar pentru lume, ci și pentru familia sa.

Doctor Doom și haosul multiversal

Avengers: Doomsday va marca una dintre cele mai radicale răsturnări de situație din istoria MCU, revenirea lui Robert Downey Jr. într-un rol central, de această dată ca antagonist. Fostul Iron Man va da viață personajului Doctor Doom.

Filmul promite o confruntare de proporții epice, în care granițele dintre lumi, universuri și francize se estompează. Marvel pare decis să mizeze pe nostalgie, spectacol și o distribuție fără precedent pentru a construi ceea ce se anunță drept cel mai ambițios proiect al său de până acum.

O distribuție uriașă, fără precedent în filmele cu supereroi

Distribuția oficială a filmului Avengers: Doomsday reunește un număr impresionant de personaje emblematice din întregul multivers Marvel. Printre acestea se numără Chris Hemsworth (Thor), Pedro Pascal (Reed Richards / Mister Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm / Invisible Woman), Ebon Moss-Bachrach (The Thing), Joseph Quinn (Human Torch), Anthony Mackie (Captain America), Sebastian Stan (Winter Soldier), Letitia Wright (Black Panther), Paul Rudd (Ant-Man), Florence Pugh (Yelena Belova), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki) și mulți alții.

La acest ansamblu se adaugă și personaje din vechea franciză X-Men produsă de Fox, inclusiv Patrick Stewart (Professor Xavier), Ian McKellen (Magneto), Kelsey Grammer (Beast), James Marsden (Cyclops) și Rebecca Romijn (Mystique), semn că Marvel își asumă pe deplin integrarea multiversului într-o poveste comună.

Lansare în 2026, cu continuare deja programată

Avengers: Doomsday este regizat de frații Anthony și Joe Russo, responsabili pentru succesele Infinity War și Endgame, iar scenariul este semnat de Michael Waldron și Stephen McFeely. Filmul este programat să ajungă în cinematografele din Statele Unite pe 18 decembrie 2026, ca parte a Fazei a Șasea din MCU.

Povestea va continua în Avengers: Secret Wars, deja anunțat pentru decembrie 2027, ceea ce confirmă planurile Marvel pentru un arc narativ de mari dimensiuni.