La mai bine de două decenii de la filmările pentru Stăpânul Inelelor, actorul Elijah Wood ( Frodo) vine cu o mărturisire care i-ar putea surprinde pe fani: nu a reușit nici până astăzi să termine de citit trilogia lui J.R.R. Tolkien.

Declarația a fost făcută într-un context cât se poate de delicat — într-o discuție cu Stephen Colbert, unul dintre cei mai cunoscuți și pasionați fani Tolkien. Iar reacția lui Wood a fost, pe alocuri, vizibil stânjenită, relatează TechRadar.

„Faptul că vine de la tine mă face să mă simt probabil cel mai stânjenit”, i-a spus actorul lui Colbert, referindu-se la întrebarea despre zvonurile că nu ar fi dus la capăt lectura cărților.

A continuat imediat, aproape justificativ: „Nu cunosc pe nimeni în viața mea care să iubească Tolkien mai mult decât tine și care să fi citit cărțile mai mult decât poate oricine”.

Apoi vine momentul-cheie, spus cu ezitare: „…așa că faptul că, 25 de ani mai târziu… de fapt 27, pentru că am început filmările în septembrie 1999…”

După o pauză, Wood a oferit totuși o „actualizare”: „O să spun măcar atât… există o actualizare… am început să le citesc.”

Replica nu a rămas fără răspuns. Colbert a glumit că actorul măcar știe cum se termină povestea. Deși, în mod ironic, nici acest lucru nu este complet sigur — trilogia regizată de Peter Jackson a eliminat celebra secțiune finală din Întoarcerea Regelui, cunoscută drept „Curățarea Comitatului”.

Un rol care nu l-a părăsit niciodată

În ultimii peste 25 de ani, Elijah Wood a rămas strâns legat de personajul Frodo Baggins. L-a interpretat în patru filme din universul Pământului de Mijloc și, potrivit informațiilor recente, nu este exclus să revină pentru a cincea oară.

După trilogia originală, actorul a reapărut și în Hobbitul: O călătorie neașteptată. Iar acum, numele său este din nou asociat cu un nou proiect: Stăpânul Inelelor: Vânătoarea lui Gollum, un prequel regizat de Andy Serkis.

În acest nou film ar urma să revină și Ian McKellen, în rolul lui Gandalf. De altfel, Wood declara recent că nu își dorește să vadă pe altcineva în rolul lui Frodo: „cât timp sunt în viață și capabil.”

Ce știm despre „The Hunt for Gollum”

Noul film este plasat cronologic între Hobbitul și Frăția Inelului și va extinde un moment abia sugerat în primul film — perioada în care Gollum este capturat și interogat de forțele lui Sauron.

Povestea are la bază un fragment scris de Tolkien, în care mai multe personaje pornesc în căutarea Inelului. În același timp, Sauron își restrânge aria de căutare, iar Gandalf și Aragorn încearcă să ajungă primii la obiectul central al întregii saga.

Nu este clar, deocamdată, cum va fi integrată povestea în continuitatea deja existentă. Rămân întrebări deschise: va reveni Viggo Mortensen în rolul lui Aragorn? Cum vor gestiona producătorii diferența de vârstă, în condițiile în care actorii sunt acum cu peste 20 de ani mai în vârstă?

În paralel, au apărut informații că Kate Winslet ar urma să joace un personaj important, încă neanunțat oficial. Filmările sunt programate să dureze aproape șase luni, în Noua Zeelandă, între mai și octombrie.

18 luni pentru un final… amânat de 25 de ani

Premiera filmului este programată pentru 17 decembrie 2027. Asta îi oferă lui Elijah Wood încă aproximativ 18 luni pentru a duce la capăt lectura uneia dintre cele mai cunoscute trilogii din literatură.

Un detaliu aparent minor, dar care spune multe despre relația dintre actor și universul care l-a făcut celebru.