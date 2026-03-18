Netflix lansează în cinema debutul animației „Stranger Things”

Netflix le oferă fanilor universului supranatural Stranger Things ocazia de a vedea pe marele ecran primele două episoade ale noului serial animat Stranger Things: Tales From ’85, într-o lansare limitată în cinematografe din Statele Unite, a anunțat platforma de streaming într-un comunicat citat de Reuters.

Potrivit companiei, proiecții speciale vor avea loc începând cu 18 aprilie în anumite săli din rețeaua AMC, cu câteva zile înainte de lansarea globală pe platformă, programată pentru 23 aprilie.

Evenimentele vor fi organizate în 34 de cinematografe din mai multe orașe americane, precum și la Paris Theater din New York și Netflix House din Philadelphia. Noul serial animat este produs executiv de creatorii francizei, Matt și Ross Duffer, alături de Eric Robles, cunoscut pentru producția Nickelodeon Fanboy & Chum Chum.

Acțiunea este plasată în iarna anului 1985 și îi readuce în prim-plan pe Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas și Max, care încearcă să revină la viața obișnuită din Hawkins, Indiana, între sesiuni de Dungeons & Dragons și jocuri în zăpadă. Însă liniștea lor este perturbată de apariția unei noi amenințări misterioase, care îi obligă să își unească din nou forțele pentru a-și salva orașul.

Tales From ’85 este cea mai recentă extindere a universului Stranger Things, dezvoltată după lansarea casei de producție Upside Down Pictures de către frații Duffer, în 2022, în baza unui acord cu Netflix. Proiectul face parte dintr-un plan mai amplu, care include și un viitor serial spin-off live-action.

Franciza Stranger Things a depășit de mult granițele televiziunii, extinzându-se în spectacole de Broadway premiate cu Tony, jocuri video, experiențe live imersive și o gamă variată de produse derivate.

Lansat în 2016, serialul original urmărește povestea unui grup de adolescenți dintr-un orășel din Indiana care se confruntă cu forțe supranaturale provenite dintr-o dimensiune paralelă numită Upside Down, devenind rapid unul dintre cele mai de succes titluri din portofoliul Netflix.