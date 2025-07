VIDEO Trailerul pentru „Avatar: Fire and Ash” a fost lansat oficial / Filmul va ajunge în cinematografe în luna decembrie

Trailerul pentru „Avatar: Fire and Ash” a fost publicat pe reţelele de socializare după ce a fost difuzat în săli. Lungmetrajul, regizat tot de James Cameron, va fi lansat în 17 decembrie 2025 în formate 2D şi 3D, relatează News.ro.

Există foarte puţine dialoguri în acest trailer, dar scenele se succed, fiecare mai grandioasă decât precedenta. Personajeledin primele două lungmetraje din saga revin: de la familia Sully la păsările mari şi alte creaturi fantastice care locuiesc pe planeta Pandora.

La trei ani după „The Way of Water”, „Fire and Ash” promite să fie mai întunecată decât predecesoarele sale. Un nou trib de Na’Vi, Poporul Cenuşii, îşi va face apariţia în saga de succes. Aceşti războinici, mai ostili decât celelalte popoare, trăiesc în medii vulcanice. Aceasta este o ocazie pentru James Cameron de a explora ura, doliul şi renaşterea într-un cadru incandescent.

În ceea ce priveşte distribuţia, filmul va reuni din nou o serie de nume mari: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass şi Kate Winslet.