Trinitas Film, prima platformă de streaming dedicată exclusiv conținutului creștin-ortodox, lansată oficial

Trinitas Film, prima platformă de streaming dedicată exclusiv conținutului creștin-ortodox, a fost lansată oficial joi, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, scrie Basilica.ro.

Proiectul marchează intrarea Televiziunii Patriarhiei Române în zona serviciilor digitale on-demand, într-un format similar platformelor moderne de streaming video.

Platforma funcționează ca serviciu oficial de distribuție online pentru producțiile realizate de Trinitas TV și oferă acces la o arhivă extinsă de materiale audiovizuale cu tematică religioasă, culturală și educațională, produse în ultimii ani.

Platformă digitală cu aplicații mobile și extindere către smart TV

Trinitas Film este disponibilă prin intermediul unui portal web dedicat, la adresa www.trinitas.film, precum și prin aplicații mobile pentru Android și iOS. Potrivit reprezentanților proiectului, platforma urmează să fie extinsă și către televizoarele inteligente, pentru a facilita accesul la conținut direct din ecosistemele smart TV.

Din punct de vedere tehnic, platforma integrează funcționalități standard pentru serviciile de streaming: reluarea automată a vizionării, liste de favorite, recomandări personalizate și redare audio cu ecranul închis — opțiune utilă în special pentru transmisiunile live.

Arhivă video HD și structurare tematică a conținutului

Arhiva Trinitas TV include peste 150 de producții realizate în format high definition (HD), organizate într-un catalog digital structurat tematic. Platforma este împărțită în două secțiuni principale:

Trinitas Film , dedicată conținutului on-demand (documentare și producții tematice)

, dedicată conținutului on-demand (documentare și producții tematice) Trinitas Live, care permite vizionarea în timp real a programelor Televiziunii Patriarhiei Române

Conținutul este organizat pe categorii precum: mănăstiri și schituri, istoria Patriarhiei Române, Ortodoxia și societatea, personalități culturale, patrimoniu religios și Catedrala Națională.

Model de acces mixt, gratuit și pe bază de abonament

Trinitas Film utilizează un model de acces mixt. Peste jumătate din conținut este disponibil gratuit, pe bază de cont înregistrat, în timp ce restul materialelor pot fi accesate prin abonament, la un cost de 2 euro pe lună.

Potrivit reprezentanților platformei, acest model este gândit pentru a susține producția de conținut nou, mentenanța tehnică a platformei și dezvoltarea funcționalităților digitale.

Un pas spre digitalizarea conținutului religios

Lansarea Trinitas Film marchează o etapă importantă în digitalizarea și distribuția online a conținutului religios, într-un format adaptat consumului media modern, bazat pe streaming, aplicații mobile și acces on-demand.