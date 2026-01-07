Consiliul de administrație al Warner Bros Discovery a respins oficial cea mai recentă ofertă de preluare lansată de Paramount, calificând-o drept „inadecvată” și prea riscantă pentru companie și acționarii săi. Decizia a fost comunicată miercuri, iar conducerea WBD le-a recomandat acționarilor să continue să sprijine acordul alternativ negociat cu Netflix, potrivit Euronews.

Oferta Paramount: 77,9 miliarde de dolari versus acordul cu Netflix

Oferta Paramount, evaluată la aproximativ 77,9 miliarde de dolari, vizează achiziția întregii companii Warner Bros Discovery și a fost formulată direct către acționari sub forma unei oferte de preluare ostile. În paralel, Warner are deja un acord ferm cu Netflix, în valoare de 72 de miliarde de dolari, care presupune vânzarea diviziei de studio și streaming.

Argumentele Warner: riscuri prea mari și protecții insuficiente

Într-un comunicat oficial, Warner Bros Discovery a precizat că analiza consiliului de administrație a concluzionat că oferta Paramount „nu este în interesul companiei sau al acționarilor”. Președintele consiliului, Samuel Di Piazza Jr., a subliniat principalele riscuri asociate propunerii rivale. „Oferta Paramount continuă să ofere o valoare insuficientă și include termeni precum un nivel extraordinar de ridicat al finanțării prin datorie, care creează riscuri serioase privind finalizarea tranzacției și nu oferă protecții adecvate acționarilor în cazul în care tranzacția nu se încheie”, a declarat acesta.

În contrast, Warner susține că acordul cu Netflix oferă „o valoare superioară și un grad mai mare de certitudine”, fără costurile și riscurile financiare pe care le-ar presupune structura propusă de Paramount. Potrivit companiei, oferta Paramount seamănă mai degrabă cu un buyout puternic îndatorat și ar putea necesita între 12 și 18 luni pentru a fi finalizată, într-un context de incertitudine ridicată.

Paramount încearcă să consolideze oferta prin garanția lui Larry Ellison

Paramount nu a oferit un comentariu oficial imediat după anunțul Warner. Totuși, compania a încercat recent să își consolideze oferta, anunțând o „garanție personală irevocabilă” din partea fondatorului Oracle, Larry Ellison, pentru a susține peste 40 de miliarde de dolari în finanțare prin capital propriu. De asemenea, Paramount a majorat suma promisă acționarilor în cazul în care tranzacția ar fi blocată de autoritățile de reglementare, ajungând la 5,8 miliarde de dolari, nivel similar cu cel propus de Netflix.

Diferențe strategice: studio și streaming versus întreaga companie

Diferențele dintre cele două oferte țin și de strategia vizată. Netflix urmărește preluarea exclusivă a activelor de studio și streaming ale Warner Bros Discovery, inclusiv producția tradițională de film și televiziune și platforme precum HBO Max. În schimb, Paramount vizează întreaga companie, care include și operațiuni de televiziune și cablu, precum CNN și Discovery.

În cazul în care tranzacția cu Netflix va fi finalizată, operațiunile de știri și cablu ale Warner ar urma să fie desprinse într-o entitate separată, conform unui plan de separare anunțat anterior de companie.

Controlul antitrust: un obstacol major pentru orice tranzacție

Indiferent de rezultatul final, o eventuală tranzacție de această amploare va fi supusă unui control antitrust extins. Datorită dimensiunii și impactului potențial asupra pieței media, este de așteptat ca United States Department of Justice să analizeze acordul, existând posibilitatea solicitării unor modificări sau chiar a blocării tranzacției. În plus, autorități de reglementare din alte țări ar putea lansa propriile investigații.

În acest context, Warner Bros Discovery își menține poziția fermă în favoarea acordului cu Netflix, considerându-l opțiunea cu cel mai mare grad de predictibilitate și protecție pentru acționari, în timp ce disputa pentru controlul unuia dintre cele mai mari grupuri media globale rămâne deschisă.