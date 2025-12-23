Larry Ellison, cofondatorul Oracle, a intervenit direct pentru a susține oferta Paramount Skydance pentru preluarea Warner Bros Discovery, oferind o garanție personală de 40,4 miliarde de dolari.

Informația a fost dezvăluită într-un document oficial depus luni și are rolul de a întări credibilitatea finanțării tranzacției, într-un context în care Warner Bros analizează și o ofertă concurentă din partea Netflix, scrie Reuters.

Detaliile ofertei și modificările aduse

Oferta Paramount rămâne neschimbată: 30 de dolari pe acțiune, integral în numerar. Compania a precizat că modificările anunțate vizează exclusiv structura și siguranța finanțării, nu valoarea propusă acționarilor. În paralel, Paramount a majorat taxa de reziliere inversă din motive de reglementare la 5,8 miliarde de dolari, de la 5 miliarde, și a prelungit termenul de expirare al ofertei publice de preluare până la 21 ianuarie 2026.

Angajamentele lui Larry Ellison

Garanția oferită de Larry Ellison urmărește să răspundă îngrijorărilor exprimate de consiliul Warner Bros, care a indicat anterior lipsa unei susțineri complete din partea familiei Ellison și incertitudini legate de finanțare. Ca parte a noilor angajamente, Ellison a acceptat să nu revoce trustul familiei și să nu transfere activele acestuia pe durata tranzacției.

Reacția pieței

Piața a reacționat pozitiv la anunț. Acțiunile Warner Bros Discovery au crescut cu aproximativ 3,2%, iar cele ale Paramount au avansat cu aproape 8%. Reprezentanții Warner Bros și Netflix nu au comentat imediat informațiile apărute.

Competiția pentru activele Warner Bros

Lupta pentru activele Warner Bros este intensă, biblioteca extinsă de filme și producții TV fiind considerată un avantaj strategic major în competiția globală din streaming. Paramount încearcă să contracareze oferta Netflix, care combină numerar și acțiuni și care este percepută de unii investitori ca având o structură financiară mai clară.

„Mă îndoiesc că mulți acționari Warner Bros care sunt indeciși sau intenționează să voteze împotrivă erau influențați de aspectele pe care oferta revizuită le abordează, precum garanția de finanțare oferită de Larry Ellison”, a declarat Seth Shafer, analist principal la S&P Global Market Intelligence Kagan.

Poziția acționarilor

Anterior, Warner Bros le-a recomandat acționarilor să respingă oferta de 108,4 miliarde de dolari înaintată de Paramount pentru întreaga companie, inclusiv activele de televiziune prin cablu. Motivele invocate au fost legate de finanțare și de absența unei garanții ferme din partea familiei Ellison. Cu toate acestea, unii investitori importanți, printre care Harris Associates, al cincilea cel mai mare acționar, au transmis că ar putea susține o ofertă îmbunătățită, dacă problemele semnalate sunt rezolvate.

Impactul asupra concurenței în industrie

Indiferent de câștigător, tranzacția va fi atent analizată de autoritățile de reglementare din Statele Unite și Europa. Mai mulți legislatori și-au exprimat îngrijorarea față de consolidarea industriei media. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că intenționează să se implice în evaluarea acestor tranzacții.

O eventuală fuziune între Paramount și Warner Bros ar crea un grup mai mare decât liderul actual al industriei, Disney, și ar reuni doi mari operatori de televiziune. În schimb, o combinație Netflix–Warner Bros ar consolida poziția dominantă a Netflix în streaming, rezultând un grup cu aproximativ 428 de milioane de abonați la nivel global. Netflix a susținut că o astfel de tranzacție ar reduce costurile pentru consumatori și ar evita concedierile într-o industrie deja sub presiune.