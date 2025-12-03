Stihl lansează un nou motoferăstrău cu acumulator / GTA 30, destinat consumatorilor rezidențiali

Producătorul german de motoutilaje Stihl anunță lansarea motoferăstrăului cu acumulator GTA 30. Potrivit unui comunicat de presă transmis către TechRider.ro, Stihl GTA 30 este adresat consumatorilor rezidențiali care „migrează spre soluții prietenoase cu mediul”, categorie aflată în expansiune în industria de profil.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Autonomie de până la 180 de tăieturi

Piața europeană de motoutilaje se îndreaptă constant către tehnologii durabile, alimentate de preocupări privind emisiile, zgomotul și sustenabilitatea. GTA 30 este un utilaj destinat lucrărilor de întreținere a grădinii și proiectelor DIY, care capătă popularitate în rândul consumatorilor urbani.

Sursa foto: Stihl

Noul motoferăstrău are un motor de 400 W și o viteză a lanțului de 8 m/s. Bateria sa asigură o autonomie de până la 180 de tăieturi (maximum 15 cm diametru). Un element central al noului model este mecanismul tensionare automată a lanțului, care oferă o experiență de utilizare intuitivă și elimină necesitatea intervențiilor cu unelte suplimentare.

Sistemul de operare care nu necesită unelte pentru mentenanță asigură operarea, curățarea și mentenanța rapidă a echipamentului, contribuind la eficientizarea proceselor pentru utilizatorii finali. Designul compact și greutate redusă, de 1.9 kilograme cu acumulatori și ansamblul tăietor șină şi lanț, facilitează operarea în zone greu accesibile și contribuie la un control sporit al produsului.