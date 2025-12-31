dark
Concedierile de la ANCOM au fost blocate de sindicat și de peste cei 300 de angajați vizați / Noua organigramă a instituției a fost suspendată

Daniel Simion
31 decembrie 2025
duba-ANCOM
Sursa foto: ANCOM via Facebook
Conducerea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a fost obligată să nu implementeze noua organigramă de funcționare, ce presupunea demiterea a 323 de salariați din cadrul instituției. Potrivit Profit.ro, sindicatul angajaților și salariații vizați de demiteri au dat în judecată instituția la Curtea de Apel, unde au și primit câștig de cauză.

Documentul de restructurare, semnat de președintele ANCOM

Sindicatul și cei 323 de angajați care au deschis un proces împotriva ANCOM au avut câștig de cauză, rezultând în suspendarea aplicării noii organigrame până la o decizie de fond. Documentul a fost înregistrat la o săptămână de la emiterea deciziei, document semnat de Valeriu Zgonea, președintele ANCOM.

Aproape 90 de salariați ai ANCOM, dintr-un total de 658, au primit avize prin care au fost informați că vor fi disponibilizați. Vor fi desființate peste 150 de posturi de expert, consilier, secretar, referent, șofer, consilier juridic, îngrijitor, magaziner și asistent manager.

Organigrama ANCOM (valabilă la 01.09.2025). Sursa: ANCOM

ANCOM este instituția care promovează interesele utilizatorilor de servicii prin promovarea concurenței și inovației pe piețele comunicațiilor electronice și serviciilor poștale, administrarea pro-competitivă a resurselor limitate (spectru radio, resurse de numerotație și resurse tehnice asociate), încurajarea investițiilor eficiente în rețele și infrastructuri și promovarea conectivității ultrarapide.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

