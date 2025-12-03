Amazon reduce comisioanele percepute vânzătorilor din Europa, ca răspuns la concurența venită din partea platformelor Shein și Temu, care vând haine, articole pentru casă și gadgeturi la prețuri foarte mici, anunță Mediafax.

Măsura, despre care Amazon a spus marți într-un comunicat că reprezintă una dintre cele mai mari reduceri de comisioane din istoria sa, vizează în primul rând scăderea taxelor pentru vânzătorii de articole vestimentare ieftine, relatează Reuters.

Comisioane mai mici pentru haine și accesorii

Amazon reduce comisioanele de recomandare percepute pentru haine și accesorii la 5%, de la 7%, pentru produsele de până la 15 euro sau 15 lire și la 10%, de la 15%, pentru articolele cu preț între 15 și 20 de euro sau lire.

Noile comisioane se vor aplica începând cu 15 decembrie.

„Pe măsură ce continuăm să reducem costurile prin îmbunătățiri operaționale și inovație, transferăm economii mai mari către partenerii noștri de vânzări”, a transmis Amazon.

Shein continuă să câștige cotă de piață

Pentru a face o comparație, Shein percepe vânzătorilor un comision de recomandare de 10% pentru site-urile sale din Uniunea Europeană și de 12,24% pentru Marea Britanie, iar noilor vânzători nu le percepe niciun comision în primele 30 de zile.

Shein a câștigat cotă de piață de la retailerii europeni de fast-fashion și a devenit un rival pentru Amazon prin platforma sa pe care vinde de toate la prețuri extrem de mici.

Amazon este platforma dominantă de comerț online în Germania, Franța și alte țări europene, într-o piață în care veniturile sunt așteptate să crească cu 7% și să ajungă la 900 de miliarde de euro în acest an, potrivit estimărilor Asociației Ecommerce Europe.

Noi reduceri de la 1 februarie

Amazon a mai anunțat că, de la 1 februarie, va reduce comisioanele de recomandare pentru produsele pentru casă la 8%, de la 15%, pentru articolele de până la 20 de euro sau lire. De asemenea, compania americană va diminua comisioanele pentru hainele destinate animalelor de companie, produse alimentare și vitamine.

Compania va reduce, de asemenea, taxele de procesare a comenzilor pentru colete cu o medie de 0,32 euro sau 0,26 lire în magazinele sale din Germania, Franța, Italia, Spania și Marea Britanie, începând cu 15 decembrie.