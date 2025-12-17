Amazon se află în negocieri pentru o posibilă investiție în OpenAI, dezvoltatorul ChatGPT, într-o tranzacție care ar putea evalua compania de inteligență artificială la peste 500 de miliarde de dolari.

Investiție potențială de 10 miliarde de dolari

Surse apropiate discuțiilor afirmă că Amazon ar putea investi aproximativ 10 miliarde de dolari, însă negocierile sunt într-o fază incipientă și pot suferi modificări, relatează Reuters.

Pregătiri pentru o ofertă publică inițială

Informația apare în contextul în care OpenAI pregătește terenul pentru o eventuală ofertă publică inițială, care ar putea duce evaluarea companiei până la pragul de 1.000 de miliarde de dolari. Discuțiile cu Amazon subliniază deschiderea OpenAI către noi parteneriate majore, după restructurarea companiei și clarificarea relației cu Microsoft.

Relația cu Microsoft și restructurarea companiei

În urma acordului cu Microsoft, OpenAI a fost reorganizată ca o corporație de interes public, controlată de o entitate non-profit, structură care i-a permis să atragă mai ușor capital și să își asigure resursele de calcul necesare dezvoltării modelelor de inteligență artificială. Microsoft deține în prezent o participație de 27% în OpenAI și are drepturi exclusive de distribuție a modelelor companiei către clienții săi de cloud.

Cipurile Trainium și posibile colaborări tehnice

Publicația The Information a relatat că OpenAI ar putea utiliza cipurile Trainium dezvoltate de Amazon, aflate în competiție directă cu soluțiile Nvidia și Google. O eventuală investiție a Amazon ar putea deschide calea unei runde mai ample de finanțare, cu participarea și altor investitori.

Versiune enterprise și integrări viitoare

De asemenea, OpenAI analizează posibilitatea de a vinde o versiune enterprise a ChatGPT către Amazon, însă nu este clar dacă un eventual acord ar include integrarea unor funcții avansate de inteligență artificială, precum soluții de cumpărături inteligente, în aplicațiile proprii ale gigantului american.