Taxa europeană pe carbon ar putea fi extinsă la autoturisme și produse electrocasnice

Uniunea Europeană pregătește extinderea taxei pe carbon la importuri și la produse precum mașinile, pentru a preveni ocolirea regulilor de către producătorii din afara blocului comunitar și a proteja industria europeană, transmite Mediafax.

Măsura analizată de Comisia Europeană vizează includerea unor produse asamblate, precum automobilele și mașinile de spălat, în Mecanismul de Ajustare la Frontieră pentru Carbon (CBAM), potrivit unui proiect de document citat de Bloomberg.

Inițiativa ar „închide lacunele” prin care producători din afara UE pot evita plata costurilor de carbon. O astfel de practică este întâlnită și în cazul unor companii europene, care își mută etapele finale de producție în afara Uniunii pentru a reduce costurile legate de taxa pe carbon.

CBAM este un instrument-cheie al politicii climatice europene. Acesta obligă importatorii să plătească pentru emisiile de CO₂ generate la producerea bunurilor aduse în UE. Astfel, produsele importate sunt tratate similar celor fabricate în Uniune, care sunt deja supuse sistemului european de comercializare a certificatelor de emisii (ETS). În prezent, mecanismul acoperă șase sectoare cu emisii ridicate, precum oțelul, cimentul și aluminiul.

În pofida criticilor venite din partea Statelor Unite și Chinei, UE a decis să continue aplicarea mecanismului. Cele două puteri consideră CBAM o posibilă barieră comercială. Comisia susține însă că extinderea este necesară pentru a preveni relocarea producției în țări cu reguli de mediu mai relaxate și pentru a proteja competitivitatea industriei europene în timpul tranziției verzi.

Recent, Bruxellesul a adoptat și simplificări ale CBAM, inclusiv scutiri pentru importatorii mici și proceduri administrative mai clare.

Măsurile mențin însă acoperirea aproape integrală a emisiilor vizate. Propunerile privind includerea produselor finite urmează să fie discutate și negociate la nivel european în 2026, după prezentarea oficială a inițiativei de către Executivul European.

Pentru consumatorii europeni, extinderea taxei pe carbon ar putea însemna creșteri de preț. Acestea ar fi limitate și graduale și ar viza mașini și electrocasnice importate din afara UE. Impactul ar fi mai vizibil în cazul produselor fabricate în țări cu standarde de mediu mai slabe. Costul suplimentar plătit de importatori pentru emisiile de carbon ar putea fi transferat parțial sau integral în prețul final.

Produsele fabricate în UE sau în state cu politici climatice similare sunt mai puțin afectate. Bruxellesul susține însă că măsura este necesară pentru a proteja industria europeană și locurile de muncă, chiar dacă există riscul unor scumpiri punctuale. Impactul s-ar putea resimți mai ales la produsele mai ieftine, intens poluante și pe piețele europene dependente de importuri extra-UE.