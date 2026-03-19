Plățile digitale online în România au înregistrat o creștere de aproximativ 20% în 2025 și se estimează că ritmul va continua în 2026, arată datele PayU România, citate de Agerpres.

Această evoluție reflectă extinderea rapidă a plăților digitale dincolo de e-commerce, către tot mai multe servicii din viața de zi cu zi.

În ultimii patru ani, industria plăților digitale a crescut constant, devenind o componentă esențială a economiei, care sprijină digitalizarea companiilor și oferă clienților experiențe de plată mai simple și mai rapide.

„Rata de penetrare a plăților online în e-commerce a crescut de la 35-36% la aproximativ 39%, datorită diversificării metodelor de plată și experienței mai intuitive pentru utilizatori”, a explicat Elena Gheorghe, country manager PayU România și Ungaria.

Metodele de plată moderne, inclusiv wallet-urile și plățile cu un singur click, câștigă popularitate, mai ales în rândul tinerilor și al consumatorilor urbani.

Extinderea ecosistemului de plăți prin soluții precum open banking, RoPay, BNPL sau SLICE atrage noi segmente de consumatori și facilitează plățile rapide pentru servicii precum utilități, transport, turism, entertainment sau asigurări, care au înregistrat creșteri de peste 35%.

La nivel de business, opțiunile digitale de plată pot crește vânzările cu până la 30%, pot atrage cu 17% mai mulți clienți, iar plata în rate poate genera o valoare medie a tranzacției de până la trei ori mai mare.

În plus, rata de retur scade semnificativ, iar profitabilitatea companiilor poate crește cu aproximativ 20%.

Pe termen mediu, plățile digitale devin un element central al economiei digitale, susținând extinderea e-commerce-ului, accelerarea digitalizării serviciilor și dezvoltarea comerțului cross-border, și urmând să aibă o pondere tot mai mare în PIB-ul României.