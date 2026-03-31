Săptămâna viitoare ar trebui să ne găsească cu prețuri mai mici la pompă, cel puțin pentru motorină. Acesta este obiectivul asumat de Bogdan Ivan, ministrul Energiei, care cere o mobilizare rapidă la nivel guvernamental pentru ca reducerea accizei să devină realitate în doar câteva zile.

Prezent la conferința regională „The Economist Romania Government Roundtable”, Ivan a fost cât se poate de tranșant: timpul declarațiilor a trecut, acum e momentul deciziei administrative. Deși pârghiile sunt la Ministerul de Finanțe, oficialul de la Energie insistă că adoptarea măsurii nu mai poate fi amânată dacă vrem să vedem efecte concrete de saptămâna viitoare, transmite Agerpres.

„Calendarul e strâns: Adoptăm acum, ieftinim de luni”

Miza este una contra cronometru, iar ministrul explică și de ce: mecanismul de scoatere a combustibilului din antrepozite necesită timp.

„Din punctul meu de vedere, această decizie trebuie luată în această săptămână ca să producă efecte începând cu săptămâna viitoare, pentru că durează până când scoţi din antrepozit o anumită cantitate de combustibil”, a declarat Bogdan Ivan.

În acest moment, Ministerul de Finanțe analizează „matematica” din spatele măsurii. Se caută un echilibru între profitul neașteptat pe care statul l-a încasat din TVA (datorită scumpirilor anterioare) și sursele alternative de finanțare care să acopere golul lăsat de scăderea accizei. Scopul final? „Oamenii să ajungă să aibă un cost mai redus la preţul final”, spune Ivan.

De ce motorina primește „tratament preferențial”?

Întrebat de ce această gură de oxigen fiscală nu vizează și benzina, ministrul a invocat o logică economică pragmatică. Motorina este motorul economiei, afectând direct agricultura, transporturile și industria alimentară. În plus, spre deosebire de benzină — unde România produce suficient pentru consumul intern și chiar exportă jumătate — la motorină depindem masiv de importuri.

Impact major: Motorina a înregistrat cele mai mari creșteri de preț.

Strategie: Statul a ales să concentreze tot „câștigul” fiscal din menținerea accizei la benzină pentru a forța o reducere mai vizibilă la motorină.

Un pachet complex de măsuri, nu doar o simplă reducere

Reducerea accizei nu vine singură. Ea este piesa de puzzle care completează un plan demarat acum patru săptămâni împreună cu liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Pe lângă relaxarea fiscală, Guvernul a activat deja recomandările Uniunii Europene:

Limitarea exporturilor pentru a păstra stocurile în țară. Redeschiderea rafinăriei Petrotel pentru a crește capacitatea de rafinare. Reducerea componentei de bioetanol din produsele finale. Rute alternative de aprovizionare cu petrol crud.

Fără cozi și fără raționalizare

În ciuda contextului tensionat, Bogdan Ivan a ținut să liniștească populația cu privire la stocurile de combustibil. „Nu se pune pe tapet acest scenariu” al raționalizării, a punctat el, precizând că România are rezerve suficiente. Rezervele de stat rămân însă sub lacăt, urmând a fi deschise doar în cazul unor probleme majore de aprovizionare care, momentan, nu există.

Rămâne de văzut care va fi cifra finală cu care va scădea prețul la litru. Mingea este acum la Ministerul de Finanțe, care trebuie să spună, după calculele de „suportabilitate”, cât de mult își permite bugetul să lase din preț pentru a salva buzunarele românilor.