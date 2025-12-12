Relaxate temporar până în aprilie 2026, sancțiunile impuse de Statele Unite companiilor rusești Rosneft și Lukoil riscă să reconfigureze fluxurile petroliere din Europa Centrală și de Sud-Est.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

O analiză realizată de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), citată de Economedia, arată că România, deși dispune de capacități alternative precum Petrom și Rompetrol, va resimți presiunea prin mecanismele tehnice ale pieței regionale.

Primele efecte: scumpiri rapide la carburanți

În scenariul AEI, modificările de aprovizionare și de procesare vor genera creșteri vizibile în doar câteva luni:

Benzină standard: +5% până la +10%

+5% până la +10% Motorină standard: +7% până la +12%

Potrivit lui Chisăliță, prețurile vor fi influențate de repoziționarea fluxurilor de țiței și de costurile suplimentare generate de restructurarea lanțurilor logistice în care livrările rusești încă au o pondere relevantă.

Rafinăria Petrotel și ecosistemul energetic local

România găzduiește rafinăria Lukoil Petrotel din Ploiești, iar funcționarea acesteia a fost exceptată temporar de la sancțiuni, cu condiția ca veniturile să nu fie direcționate către Rusia. Guvernul pregătește un cadru legal pentru administrarea activelor afectate, însă reorganizarea trebuie finalizată până în ianuarie 2026 — un termen care pune presiune pe continuitatea operațiunilor.

Impactul tehnologic și logistic în regiune

Efectele nu sunt uniforme în Europa Centrală și de Sud-Est:

Bulgaria – cel mai vulnerabil stat, deoarece rafinăria Lukoil Neftochim Burgas are o pondere dominantă în alimentarea țării. Aici, scumpirile estimate sunt cele mai mari: Benzină: +8% până la +15% Motorină: +10% până la +18%

– cel mai vulnerabil stat, deoarece rafinăria Lukoil Neftochim Burgas are o pondere dominantă în alimentarea țării. Aici, scumpirile estimate sunt cele mai mari: Ungaria și Serbia – sistemele lor petroliere, conectate parțial la fluxurile rusești și la rafinării cu tehnologie adaptată unui anumit tip de țiței, se confruntă cu creșteri între 4–8% pentru benzină și 5–9% pentru motorină.

Aceste diferențe reflectă dependența tehnică a fiecărei rafinării de un anumit tip de țiței, costurile schimbării blendurilor și limitările infrastructurii de transport.

Riscuri interne: producția de țiței și siguranța energetică

Un al doilea factor cu impact direct îl reprezintă noua politică de redevențe. Majorarea taxelor pentru zăcămintele interne ar putea duce la închiderea unor exploatări, reducând producția locală.

„România riscă să importe mai mult țiței, accentuând dependența externă într-un moment în care lanțurile regionale sunt deja tensionate”, avertizează Chisăliță.

Accizele din 2026 vor adăuga presiune suplimentară

Pe lângă efectele sancțiunilor, carburanții vor fi mai scumpi de la 1 ianuarie 2026, când intră în vigoare o nouă majorare a accizelor. Un mecanism similar a produs deja creșteri la începutul lui 2025, când:

benzina s-a scumpit cu 17 bani/litru

motorina cu 16 bani/litru

De la începutul lui 2026, scumpirile prognozate sunt:

Benzină: +34 bani/litru

+34 bani/litru Motorină: +30 bani/litru

Aceste ajustări sunt inevitabile în baza calendarului fiscal și vor amplifica presiunile generate de reorganizarea industriei petroliere sub efectul sancțiunilor.