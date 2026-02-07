Actorul Sebastian Stan surprinde din nou printr-o transformare spectaculoasă în Fjord, cel mai recent film al regizorului român Cristian Mungiu, unul dintre cele mai așteptate filme internaționale ale anului. Primele imagini din peliculă îl arată pe Stan aproape de nerecunoscut, alături de Renate Reinsve și copiii lor din film, potrivit MovieWeb.

Povestea urmărește familia Gheorghiu (tată român și mamă norvegiană) care se mută într-un sat izolat din Norvegia, locul de origine al mamei. În scurt timp, ei se apropie de familia Halberg, vecinii de lângă golf. În ciuda diferențelor dintre cele două familii, copiii devin prieteni apropiați. Însă, când comportamentul familiei Gheorghiu începe să trezească suspiciuni, viața lor devine subiect de discuție în tot satul, iar normalitatea este dată peste cap.

Cristian Mungiu, câștigător al Palme d’Or pentru „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, a încheiat filmările la sfârșitul anului 2025, iar pelicula a fost achiziționată pentru distribuție de compania Neon. Spre deosebire de filmele sale anterioare, majoritatea plasate în România, această producție explorează viața într-un sat norvegian și povestea unei familii mixte, bazată pe evenimente reale.

Sebastian Stan, maestru al transformărilor

Deși actorul este cunoscut pentru rolul său din Universul Cinematic Marvel, Bucky Barnes, Sebastian Stan a demonstrat de-a lungul anilor că poate aborda roluri extrem de variate și complexe. Transformările sale recente includ interpretarea unui personaj din filmul de groază Fresh, a rockerului Tommy Lee în Pam & Tommy, a unui bărbat cu neurofibromatoză în A Different Man și a lui Donald Trump în The Apprentice.

În 2025, Stan a revenit în MCU cu un cameo în Captain America: Brave New World, înainte de a face parte din echipa „Noilor Răzbunători” în Thunderbolts. În decembrie, el urmează să apară și în Avengers: Doomsday.

Fjord se anunță ca următorul proiect major al actorului, însă data exactă a lansării nu a fost încă comunicată. Având în vedere că filmările s-au încheiat anul trecut, există șanse ca filmul să ajungă în cinematografe până la finalul anului 2026.