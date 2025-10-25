Netflix, Amazon și Apple se numără printre companiile interesate de achiziția Warner Bros. Discovery

Netflix, Amazon și Apple se numără printre companiile care și-ar fi exprimat interesul de a cumpăra Warner Bros. Discovery (WBD) sau anumite părți ale sale, cum ar fi bibliotecile de conținut și activele de producție, relatează TheVerge.

Warner Bros. Discovery a confirmat că a lansat o „revizuire a alternativelor strategice pentru maximizarea valorii pentru acționari, în contextul interesului nesolicitat primit din partea mai multor părți pentru întreaga companie și pentru divizia Warner Bros.”. Declarația sugerează că există mai multe entități care și-au manifestat oficial interesul de a achiziționa fie întregul grup, fie segmente individuale din portofoliul său.

Surse apropiate companiei au declarat că WBD pregătește în prezent acorduri de confidențialitate pentru potențialii cumpărători, înainte de a le oferi acces la datele sale financiare. Printre cei interesați s-ar afla, pe lângă cele trei companii din domeniul tehnologic, și grupuri media precum Paramount și Comcast.

Conform acelorași surse, Warner Bros. Discovery a refuzat deja trei oferte venite din partea Paramount, inclusiv una evaluată la până la 24 de dolari pe acțiune. Paramount a finalizat recent o fuziune complexă și controversată cu Skydance Media, o tranzacție care a stârnit numeroase reacții în industrie.

Portofoliul Warner Bros. Discovery include mărci importante din industria globală a divertismentului, precum HBO, CNN, DC Studios și celebrul studio cinematografic Warner Bros. Aceste active ar putea fi vândute separat, dacă nu se identifică un cumpărător pentru întreaga companie.

Totodată, Bloomberg scrie că WBD intenționează să-și reorganizeze structura în 2026, printr-o separare a diviziilor de televiziune prin cablu și streaming. O astfel de mișcare ar putea face compania mai atractivă pentru investitori sau cumpărători strategici, oferind posibilitatea unor vânzări individuale ale segmentelor de afaceri.

În contextul consolidării rapide a industriei media și al presiunilor financiare tot mai mari asupra studiourilor și televiziunilor clasice, interesul giganților tehnologici pentru activele Warner Bros. Discovery nu este surprinzător. Companii precum Netflix, Amazon și Apple investesc constant în producția de conținut exclusiv pentru platformele proprii, iar achiziționarea unor cataloage sau studiouri de producție consacrate ar putea accelera extinderea acestora în domeniul divertismentului global.

Deși Warner Bros. Discovery nu a confirmat identitatea ofertanților, anunțul privind „revizuirea alternativelor strategice” indică faptul că negocierile preliminare sunt în desfășurare. Interesul pentru companie este amplificat de portofoliul său diversificat, care acoperă atât conținut de televiziune și cinema, cât și servicii de streaming și rețele de știri.

Totuși, o vânzare integrală a Warner Bros. Discovery ar putea fi dificilă, dată fiind dimensiunea companiei și complexitatea activelor sale. În schimb, o vânzare fragmentată – de exemplu, a studioului Warner Bros. sau a platformei HBO – ar putea reprezenta o soluție mai realistă.

Pentru moment, Warner Bros. Discovery nu a oferit alte comentarii publice privind posibilele negocieri, însă compania se află într-o perioadă de reevaluare a strategiei sale, într-un peisaj media dominat tot mai mult de giganții tehnologici.