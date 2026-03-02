Inițiatorii proiectului de construire a replicii autobuzului etajat MARTA, fabricat la Arad în urmă cu un secol, au dat publicității luni primele imagini din atelier, arătând progresul realizării vehiculului.

Motorul autobuzului a fost testat și funcționează, iar acum echipa ROBAC Industries se concentrează pe caroserie și mobilierul interior, potrivit Agerpres.

Proiectul este conceput pentru turism cultural și promovarea patrimoniului local arădean, iar autobuzul va fi un „spațiu cultural mobil”, după cum subliniază inițiatorii.

„Am pornit motorul viitorului autobuz supraetajat «mARTA», construit ca o replică a celui fabricat la Arad în 1908. Echipa ROBAC Industries a trecut deja la faza de construire a caroseriei și a mobilierului interior, iar autobuzul începe să capete forma unui concept dedicat turismului cultural cât și promovării istoriei și patrimoniului local arădean”, se arată într-un comunicat transmis de HUB Cultural „mARTA”.

Motorul a fost testat în fața reprezentanților partenerilor proiectului, printre care Universitatea Universitatea Aurel Vlaicu Arad și Consiliul Local Arad.

Managerul HUB Cultural „mARTA”, Ovidiu Bălînt, declarase anterior că, deși proiectul a înregistrat întârzieri față de termenul inițial, autobuzul va fi gata în această primăvară: „Au existat unele probleme care au ținut de proiectare, care au fost rezolvate, astfel încât autobuzul va îndeplini toate condițiile de omologare.

Noi estimăm că prima replică a autobuzului va fi gata în primăvară și va putea fi văzută pe străzi cel târziu la mijlocul lunii iunie, atunci când vom organiza și Festivalul Underground”.

În septembrie 2024, inițiatorii proiectului anunțau că licitația pentru realizarea șasiului a fost câștigată de o companie de automotive din Lipova, iar autobuzul va fi unul electric, păstrând spiritul ecologic al tehnologiei moderne.

Context

Autobuzul MARTA original a fost produs la prima fabrică de automobile și motoare din România, Westinghouse – MARTA, o filială a companiei americane Westinghouse, prin intermediul filialei franceze din Le Havre. MARTA este acronimul pentru Magyar Automobil Részvény Társaság Arad, fondată în Regatul Ungar.

În perioada sa de glorie, MARTA exporta automobile în mai multe țări europene, inclusiv Anglia. În 1913, fabrica avea 280 de angajați și producea autoturisme, autobuze, camioane și motoare pentru tracțiune feroviară.

În timpul Primului Război Mondial, producția a fost orientată către motoare de avion, iar după unirea Transilvaniei cu România, a luat ființă societatea Astra, prin unirea fabricii de vagoane Weitzer cu MARTA. Fabricarea automobilelor la Arad a încetat în 1926, iar utilajele au fost mutate la Brașov, unde s-a înființat Întreprinderea Aeronautică Română.

Replica autobuzului MARTA readuce în prezent o piesă simbolică a istoriei tehnice și culturale a Aradului, oferind publicului și turiștilor o experiență de mobilitate culturală, într-un vehicul care combină tradiția cu tehnologia modernă.

„Viitorul autobuz supraetajat este conceput ca un spațiu cultural mobil”, a adăugat comunicatul HUB Cultural „mARTA”, subliniind rolul său educativ și turistic.