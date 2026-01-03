Porsche va rechema în service 173.538 de vehicule în Statele Unite, după identificarea unei probleme care poate duce la neafișarea imaginii camerei pentru mers înapoi. Informația a fost transmisă de Reuters, care citează date ale autorităților americane.

Ce a constatat autoritatea de siguranță

Potrivit National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), imaginea camerei pentru mers înapoi poate să nu fie afișată atunci când vehiculul este cuplat în treapta de deplasare înapoi. Autoritatea a precizat că această situație nu respectă cerințele Standardului Federal pentru Siguranța Autovehiculelor privind vizibilitatea în spate.

Rechemarea este una dintre cele mai ample campanii de siguranță inițiate de Porsche Cars North America în ultimii ani. Ea urmează unei acțiuni din 2022, când peste 222.000 de vehicule au fost chemate în service din cauza unor probleme legate de componente ale sistemului de iluminare.

Modelele afectate și soluția propusă

Campania actuală afectează mai multe modele și intervale de producție. Sunt vizate anumite versiuni Porsche Cayenne și Cayenne E-Hybrid fabricate între 2019 și 2025. De asemenea, sunt incluse modelele Porsche 911 și Taycan produse între 2020 și 2025. Lista este completată de modelele Panamera din perioada 2024–2025 și Panamera E-Hybrid din anul 2025.

NHTSA a avertizat că lipsa imaginii camerei pentru mers înapoi poate crește riscul de accident, în special la manevrele efectuate la viteze mici sau în spații înguste. Problema identificată este una de software și nu implică defecțiuni ale componentelor mecanice sau ale camerei propriu-zise.

Pentru remediere, dealerii Porsche vor efectua gratuit o actualizare a software-ului sistemelor de asistență pentru șofer. Proprietarii vehiculelor afectate vor fi informați oficial și vor putea programa intervenția fără costuri.

În cursul acestui an, NHTSA a anunțat rechemări similare și pentru alți producători auto, printre care Hyundai, Ford și Toyota, din cauza unor probleme comparabile care afectează afișarea imaginii camerelor pentru mers înapoi.