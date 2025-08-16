FOTO BMW anunță oprirea producției pentru Seria 8 anul viitor / Producătorul lansează un model aniversar: M850i Edition M Heritage

Producătorul bavarez BMW intenționează să încheie producția grand tourer-ului Seria 8 anul viitor, iar anunțul a fost făcut prin lansarea unui nou model. Conform unui comunicat de presă, modelul BMW M850i Edition M Heritage „evocă Seria 8 originală din anii 1990 prin cinci culori istorice de la BMW Individual”.

Model produs în doar 500 de unități

Limitat la doar 500 de unități la nivel mondial, acest model va fi pus la vânzare în anumite piețe selectate de BMW, anunță producătorul fără a da detalii care vor fi acele țări. M850i Edition M Heritage poate fi comandat în oricare dintre cele cinci nuanțe istorice care au fost disponibile pe Seria 8 E31 originală care a debutat la Salonul Auto de la Frankfurt în 1989, incluse în prețul Edition M Heritage:

Bright Red;

Mauritius Blue metalizat;

Cosmos Black metalizat;

Oxford Green metalizat;

Daytona Violet metalizat.

Modelul vine dotat cu jante speciale, pe 20 de inch, peste care se montează „anvelope de vară performante”. Designul exterior al ultimului model de Seria 8 este îmbunătățit de pachetul standard M Sport Professional, care include frâne M Sport cu etriere negre, lumini M Shadowline și ornamente exterioare Extended Shadowline.

Interior cu accente unice pentru Edition M Heritage

Dacă este să ne uităm la interior, noul model dispune de scaune sport care pot fi tapițate în piele sau Alcantara, cu model de tapițerie în formă de diamant. Plafonul, planșa de bord și panourile superioare ale ușilor sunt tapițate, de asemenea, în Alcantara, iar scaunele, panourile ușilor și centurile de siguranță prezintă cusături tricolore M.

Pe consola centrală, finisată în fibră de carbon mată, va fi montată o plăcuță „1/500” pentru a oferi mașinii un aer de exclusivitate. M850i Edition M Heritage este disponibil într-o singură configurație, complet echipată. Acest lucru înseamnă că sunt incluse caracteristici precum un sistem de sonorizare Bowers & Wilkins Diamond Surround și pachetul Driving Assistance Professional. Clientul trebuie să selecteze doar o culoare exterioară.

Motor V8 biturbo de 523 de cai putere

Noul model BMW este alimentat de un motor V8 de 4,4 litri TwinPower cu două turbine, ce dezvoltă 523 de cai putere și 750 NM cuplu motor maxim. Toată această putere este ținută sub control, pe lângă o suită de sisteme de asistență electronică, prin sistemul de tracțiune integrală xDrive, care trimite mare parte din putere spre puntea spate.

Astfel, sprintul 0-100 km/h se realizează în 3,9 secunde, iar viteza maximă este limitată electronic la 250 km/h, deși unii au reușit să atingă chiar și 260 km/h pe autostrada germană.

Producția pentru versiunea finală a Seriei 8 va începe la finalul lunii noiembrie a acestui an, cu livrări preconizate pentru primul sfert al anului 2026. Cei care vor să dețină un BMW M850i Edition M Heritage și se află în piețele selectate de producător trebuie să plătească aproximativ 132.000 de dolari.