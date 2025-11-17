Ivan Espinosa, CEO-ul producătorului auto japonez Nissan, afirmă că o „explozie” de produse noi va relansa creșterea vânzărilor în Statele Unite ale Americii în 2026, în contextul în care compania, aflată în dificultate, intenționează să se axeze pe o gamă largă de vehicule hibride până în 2030. Publicația Automotive News titrează că Nissan ar urma să lanseze o camionetă hibridă, cu motor V6.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Espinosa: Anul viitor „ar trebui să fim în măsură” să creștem vânzările

Vânzările din SUA ar trebui să rămână stabile în acest an și să-și revină în anul următor, datorită adăugării crossover-ului Rogue e-Power și creșterii ofertei de SUV-uri Nissan Armada și Infiniti QX80, precum și impactului asupra vânzărilor pe tot anul al sedanului compact Sentra reproiectat, a spus Espinosa.

„Anul viitor ar trebui să fim în măsură să ne creștem vânzările. Faptul că avem aceste noi linii de produse care vor fi lansate și vor avea un succes răsunător anul viitor este cu siguranță un lucru care ne va ajuta”, a declarat Ivan Espinosa, CEO-ul Nissan.

Acest impuls este esențial pentru planul „Re:Nissan”, și face parte din ceea ce el numește trecerea la „a doua viteză”, o schimbare de direcție de la reducerea costurilor și închiderea fabricilor la creșterea bazată pe produse și tehnologie. Vânzările Nissan și Infiniti în SUA au crescut cu 2,8% până la 924.008 vehicule în 2024, dar sunt încă mult sub nivelul maxim atins în 2017, când brandurile au înregistrat livrări de 1,6 milioane de unități.

Nissan va trece rapid la hibrizi

Până în 2030, Nissan va avea în SUA modele hibride în segmentele compact, mediu și full-size, a spus Espinosa. Compania va electrifica camionetele ușoare și ia în considerare, de asemenea, o derivată Infiniti a modelului Rogue, care va fi construită la uzina sa din Smyrna, Tennessee, pentru a înlocui modelul QX50, care a fost scos din producție.

„Ar trebui să vedem oferte în segmentul C, în segmentul D și, probabil, în segmentul B. Observăm că hibridizarea se accelerează foarte rapid”, a spus Ivan Espinosa, CEO-ul Nissan.

Vânzările Nissan Group în SUA au crescut cu 1,5% până la 711.903 de vehicule până în septembrie, rămânând în urma avansului de 4,3% al pieței. Cota de piață a Nissan a scăzut la 5,8%, de la 6% în anul precedent.

Nissan prevede o pierdere operațională de 275 miliarde de yeni (1,8 miliarde de dolari) în anul fiscal curent, parțial din cauza provizionului pentru extinderea deficitului de semiconductori Nexperia. Dar se estimează că tarifele vor șterge 275 miliarde de yeni din rezultatele operaționale, ceea ce înseamnă un scenariu de echilibru fără taxele americane.