Ce mașini au preferat românii în 2025

Piața auto din România a continuat și în 2025 procesul de maturizare, cu ajustări de preț, diversificarea ofertei și o atenție sporită pentru motorizările alternative. Valoarea totală a autoturismelor listate a atins aproape 5 miliarde de euro, în creștere față de 4,7 miliarde în 2024, se arată într-un comunicat emis de Autovit.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Segmentul de preț între 10.000 și 25.000 de euro a continuat să fie nucleul pieței, după ce a concentrat circa 40% din anunțurile publicate și peste 42% din vizualizările totale.

Aceasta arată că românii caută mașini cu un echilibru între preț, dotări și vechime. Cele mai active perioade pentru publicarea anunțurilor au fost primăvara și toamna, cu vârfuri în martie, septembrie și octombrie.

SUV-urile și cutia automată, preferatele românilor

SUV-urile și crossoverele au rămas cele mai căutate tipuri de caroserie, cu aproape 40% din anunțuri și vizualizări, în creștere față de 2024. Sedanurile și modelele combi au completat topul preferințelor.

În ceea ce privește motorizările, motoarele diesel domină în continuare oferta (aproximativ 60%), însă interesul pentru acestea a scăzut față de anul anterior. În paralel, autoturismele electrice și hibride au înregistrat o creștere semnificativă a interesului, cu luna septembrie ca perioadă de vârf în căutări. Totodată, 65% dintre căutările efectuate vizau mașini cu cutie automată.

Analiza anului de fabricație indică o concentrare a interesului în jurul mașinilor produse între 2019 și 2021, însă modelele foarte recente, din 2024 și 2025, generează un volum de vizualizări semnificativ raportat la oferta existentă.

Topul mărcilor și tendințele în ofertă

BMW s-a situat în 2025 atât pe primul loc în topul căutărilor, cât și în topul ofertelor, urmat de Volkswagen, Mercedes-Benz și Audi. Segmentul premium a fost marcat de prezența unor modele spectaculoase, cum ar fi Lamborghini Revuelto, listat la 726.000 euro, și Lucid Air Sapphire, cu 1.234 CP.

În plus, autoturismele de proveniență chineză, de la mărci precum BYD, Chery, Geely, MG sau BAIC, au început să câștige teren în preferințele românilor.