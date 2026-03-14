Președintele PSD București, Daniel Băluță, a declarat că social-democrații vor susține instalarea contoarelor inteligente la fiecare imobil din Capitală, informează Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Declarația a fost făcută după ce Consiliul General al Municipiului București a aprobat, vineri, un proiect care prevede că bucureștenii ar putea plăti facturi mai mici dacă energia termică furnizată nu respectă parametrii contractuali. În acest sens, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București – Ilfov a fost mandatată să înceapă procedurile de actualizare a diagramei de reglaj pentru furnizarea agentului termic de către Compania Municipală Termoenergetica București.

„Un prim pas” pentru a corela nivelul căldurii furnizate bucureștenilor cu valoarea facturilor

„Primul pas este realizarea acestei diagrame. După ce o vom avea, vom solicita ADI și Termoenergetica să monteze contoare inteligente la nivelul fiecărui imobil, astfel încât acestea să înregistreze și să factureze consumul doar atunci când temperatura furnizată este corespunzătoare. Pentru asta trebuie modificată o diagramă care nu a mai fost actualizată de mult timp, astfel încât să reflecte condițiile climatice și nevoile actuale. Vă garantez însă că nu vom renunța și nu vom mai permite ca oamenii să fie tratați astfel”, a declarat Băluță, sâmbătă, într-o conferință de presă.

El a apreciat că decizia adoptată de CGMB reprezintă „un prim pas” pentru a corela nivelul căldurii furnizate bucureștenilor cu valoarea facturilor.

Actualizarea diagramei de reglaj ar putea dura cel puțin șase luni

„Este firesc ca oamenii să fie nemulțumiți atunci când nu există echitate, când li se promite apă caldă sau căldură și nu primesc. Hotărârea adoptată ieri este un prim pas către obiectivul ca cetățenii să nu plătească atunci când serviciile nu sunt furnizate la parametrii corespunzători”, a mai spus edilul.

În cadrul aceleiași ședințe a CGMB, directorul general al Compania Municipală Termoenergetica București, Adrian Teodorescu, a estimat că actualizarea diagramei de reglaj ar putea dura cel puțin șase luni.

Elaborarea diagramei revine Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București – Ilfov

„Diagrama de reglaj există, însă trebuie actualizată în funcție de mai mulți factori, precum numărul blocurilor reabilitate termic sau temperaturile exterioare înregistrate. Este o diagramă reglementată, prevăzută de reglementările Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei”, a explicat el.

Teodorescu a precizat că elaborarea diagramei revine Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București – Ilfov, în timp ce compania Termoenergetica are obligația de a pune la dispoziția acesteia toate datele necesare.