Un exemplar extrem de rar al unei benzi desenate din 1938, cu prima apariție a lui Superman, vândut pentru 15 milioane de dolari / Revista fusese furată din casa lui Nicolas Cage

Un exemplar rar al benzilor desenate din 1938 cu Superman, ce fusese furat de la actorul Nicolas Cage, a fost vândut unui colecționar anonim pentru 15 milioane de dolari.

Vânzarea privată a exemplarului numărul 1 din Action Comics, furat cândva din casa actorului Nicolas Cage și returnat acestuia după mai bine de un deceniu, a fost anunțată vineri, potrivit BBC, transmite Mediafax.

Recordul precedent pentru vânzarea unei benzi desenate a fost stabilit în noiembrie, când un Superman impecabil, numărul 1, a fost vândut cu 9,12 milioane de dolari la o licitație . Ambele vânzări depășesc cu mult prețul inițial de 10 cenți – sau aproximativ 2,25 dolari în moneda de astăzi.

Debutul lui Superman este una dintre numeroasele povești antologate în Action Comics nr. 1, care este recunoscută pe scară largă pentru definirea genului supereroilor așa cum îl cunoaștem astăzi. Se crede că există mai puțin de 100 de exemplare.

Vânzarea de benzi desenate Action Comics de vineri a fost negociată de Metropolis Collectibles/Comic Connect, cu sediul în New York, care a declarat că atât proprietarul, cât și cumpărătorul au dorit să rămână anonimi.

Brokerul a declarat că exemplarul a primit un rating de nouă din zece puncte de către Certified Guaranty Company, specializată în autentificarea obiectelor de colecție, ceea ce îl face exemplarul cu cel mai mare punctaj al benzilor desenate de până acum.

Brokerul a declarat că valoarea sa a fost umflată și mai mult de asocierea sa cu starul de la Hollywood, Nicolas Cage.

Vedeta din „Con Air” și „National Treasure” a achiziționat acest exemplar în 1996 pentru 150.000 de dolari – un record la acea vreme. Însă banda desenată a fost furată în timpul unei petreceri de la casa lui Cage în 2000 și găsită abia – într-un depozit din California – în 2011.

„În acea perioadă de 11 ani, valoarea sa a crescut vertiginos. Hoțul i-a adus lui Nicolas Cage mulți bani furând-o”, a declarat Stephen Fishler, CEO al Metropolis/ComicConnect.

Cage și-a primit înapoi exemplarul și, șase luni mai târziu, l-a vândut la licitație pentru 2,2 milioane de dolari.

Fishler a comparat istoria benzii desenate cu furtul Mona Lisei lui Leonardo Da Vinci din muzeul Luvru din Paris în 1911, care a transformat opera, pe atunci puțin cunoscută, în cea mai faimoasă pictură din lume.