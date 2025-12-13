Danemarca intenționează să implementeze una dintre cele mai stricte reglementări din Europa privind accesul minorilor la rețelele sociale, urmând exemplul Australiei, care a început să aplice săptămâna aceasta o interdicție pentru copiii sub 16 ani, anunță TechXplore.

Guvernul danez a anunțat că a obținut sprijin politic pentru o lege ce ar bloca accesul la platforme precum Instagram, TikTok, Snapchat sau YouTube pentru utilizatorii sub 15 ani. Legislația ar putea intra în vigoare la mijlocul anului 2026. O excepție ar putea permite unor părinți să autorizeze folosirea rețelelor sociale de la 13 ani, însă detaliile finale nu au fost încă publicate.

Actualele limite de vârstă impuse de platforme și reglementările UE nu funcționează eficient

Autoritățile spun că actualele limite de vârstă impuse de platforme și reglementările UE nu funcționează eficient. Aproximativ 98% dintre copiii danezi sub 13 ani au deja profil pe cel puțin o rețea socială, iar aproape jumătate dintre cei sub 10 ani folosesc astfel de platforme.

Ministrul pentru Afaceri Digitale, Caroline Stage, a declarat că este nevoie de „limite clare” pentru a proteja copiii în spațiul online. Guvernul pregătește și o aplicație de verificare a vârstei, programată să fie lansată în primăvara anului viitor, care ar putea deveni instrumentul principal pentru aplicarea noilor reguli.

Măsura a generat reacții împărțite

Elevii spun că se tem să nu fie deconectați de comunitățile lor online, în timp ce o parte dintre părinți consideră reglementările necesare pentru a proteja copiii de conținutul nociv și presiunea rețelelor sociale.

Experți în media avertizează însă că restricțiile dure pot afecta drepturile copiilor și adolescenților la comunicare și participare socială.

Danemarca se alătură unui număr tot mai mare de țări care iau în considerare măsuri similare. Malaezia va introduce o interdicție pentru minorii sub 16 ani de anul viitor, iar Norvegia lucrează la un set de restricții suplimentare. Franța a anunțat, de asemenea, că ia în calcul o astfel de posibilitate. În China, autoritățile limitează deja timpul petrecut de copii în mediul online.