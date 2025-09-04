Scale AI dă în judecată Mercor și un fost angajat pentru furt de date și clienți strategici

Industria inteligenței artificiale trece printr-un nou scandal, după ce Scale AI, unul dintre principalii furnizori de servicii de pregătire a datelor pentru companii tech, a intentat un proces împotriva unui fost angajat și a rivalului său Mercor, informează TechCrunch.

Potrivit plângerii, Eugene Ling, fost responsabil de vânzări la Scale și angajat recent de Mercor, ar fi descărcat peste 100 de documente confidențiale ce conțineau informații strategice despre clienți și date sensibile. Mai mult, înainte de a-și încheia oficial colaborarea cu Scale, Ling ar fi încercat să promoveze serviciile Mercor unuia dintre cei mai importanți clienți ai companiei, menționat în dosar sub numele de „Customer A”.

Mercor, acuzată de folosirea abuzivă a secretelor comerciale

Procesul, depus miercuri, acuză Mercor de folosirea abuzivă a secretelor comerciale și pe Ling de încălcarea contractului de muncă. Scale cere, printre altele, ca Mercor să dezvăluie lista completă a documentelor obținute și ca Ling să fie împiedicat să colaboreze cu „Customer A”.

Rivalul Mercor neagă acuzațiile. Cofondatorul Surya Midha a declarat pentru TechCrunch că firma nu a folosit informații provenite de la Scale: „Mercor nu are niciun interes în secretele lor comerciale. Eugene ne-a spus că avea fișiere vechi pe un drive personal, dar nu le-am accesat niciodată și investigăm situația”.

Miza este uriașă

Ling a recunoscut pe platforma X că deține fișiere în Google Drive, dar a insistat că nu le-a utilizat în noul său rol: „N-a existat nicio intenție ascunsă. Îmi pare rău că noua mea echipă de la Mercor trebuie să treacă prin asta”.

Miza este uriașă. Contractele vizate se ridică la milioane de dolari și ar putea influența semnificativ competiția pe piața antrenării de modele lingvistice mari (LLM).

Tensiunile vin într-un moment cheie pentru Scale AI

Compania a primit în iunie o investiție record de 14,3 miliarde de dolari de la Meta, care a cumpărat 49% din acțiuni. Totuși, această apropiere a determinat mai mulți clienți importanți să rupă colaborarea, tocmai pentru că sunt concurenți direcți ai Meta.

Între timp, Mercor câștigă teren datorită unei strategii bazate pe expertiză academică, angajând doctoranzi și specialiști în diverse domenii pentru a oferi date de antrenament mai precise pentru AI. Procesul cu Scale arată că rivalitatea dintre cele două companii nu se rezumă doar la inovație, ci și la o competiție dură pentru clienți strategici și controlul unei piețe în plină expansiune.