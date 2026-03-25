eMAG lansează iZi, primul agent AI de shopping din România

eMAG anunță lansarea iZi, un agent conversațional bazat pe inteligență artificială, conceput pentru a simplifica procesul de cumpărare online și pentru a transforma modul în care utilizatorii interacționează cu platforma.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat, noua soluție marchează o schimbare de paradigmă în e-commerce: de la modelul clasic bazat pe căutare și filtrare, către unul bazat pe conversație, în care utilizatorii pot descrie direct ce își doresc, iar sistemul generează recomandări relevante.

Cum funcționează iZi

iZi este integrat direct în platforma eMAG și funcționează ca un asistent digital disponibil permanent. Utilizatorii pot introduce criterii precum bugetul, categoria de produse sau specificațiile dorite, iar agentul analizează aceste informații pentru a oferi sugestii personalizate.

Spre deosebire de un motor de căutare clasic, iZi nu returnează doar liste de produse, ci construiește recomandări argumentate, compară opțiuni și adaptează rezultatele în funcție de contextul fiecărui utilizator. Sistemul procesează simultan mai multe tipuri de date: oferta disponibilă pe platformă, intenția exprimată în conversație și informații suplimentare din surse externe relevante, inclusiv site-uri de review-uri.

Rezultate din etapa de testare

Înainte de lansarea oficială, iZi a fost testat într-o etapă de soft launch, fiind utilizat de aproximativ 50.000 de persoane. Datele inițiale indică un interes ridicat pentru acest tip de interacțiune:

utilizatorii adresează, în medie, 2,6 întrebări per conversație;

unul din trei utilizatori revine pe platformă în săptămâna următoare;

într-o sesiune sunt vizualizate 5–6 pagini de produs;

peste 90% dintre evaluări sunt pozitive.

În plus, aproximativ 5% dintre utilizatori finalizează comenzi direct din interfața de chat, semn că modelul conversațional începe să influențeze concret comportamentul de cumpărare.

Strategia eMAG: investiții pe termen lung în AI

Lansarea iZi face parte dintr-o strategie mai amplă a eMAG, care investește de peste un deceniu în tehnologii bazate pe inteligență artificială și infrastructură digitală.

„Suntem la începutul unei schimbări importante, de la e-commerce bazat pe căutare la e-commerce bazat pe conversație”, a declarat Irina Pencea, subliniind că noul model reproduce mai fidel experiența tradițională de cumpărare, unde decizia este precedată de o discuție.

Un nou model de interacțiune în e-commerce

Prin iZi, eMAG încearcă să reducă efortul utilizatorilor în procesul de selecție a produselor, oferind o experiență mai intuitivă și mai apropiată de interacțiunea umană. Capacitatea sistemului de a înțelege intenții exprimate vag sau incomplet reprezintă unul dintre principalele avantaje ale acestei tehnologii.

Lansarea iZi indică o direcție clară pentru viitorul comerțului online: interfețele conversaționale devin tot mai importante în relația dintre consumatori și platforme. Dacă adopția va continua în același ritm, acest model ar putea redefini modul în care utilizatorii caută și cumpără produse online.