Anthropic ajunge la o evaluare de 350 de miliarde de dolari după anunţul investiţiilor din partea Microsoft şi Nvidia

Microsoft a anunţat noi parteneriate strategice cu Nvidia şi startupul de inteligenţă artificială Anthropic, marcând o nouă etapă în strategia companiei de a-şi reduce dependenţa de OpenAI. În cadrul acordului, Microsoft va investi până la 5 miliarde de dolari în Anthropic, iar Nvidia până la 10 miliarde de dolari, relatează CNBC, transmite News.ro.

Potrivit unei surse apropiate tranzacţiei, investiţiile împing evaluarea Anthropic la aproximativ 350 de miliarde de dolari, în creştere de la 183 de miliarde în septembrie. Termenii următoarei runde de finanţare sunt încă negociaţi.

Anthropic s-a angajat să achiziţioneze servicii Azure în valoare de 30 de miliarde de dolari şi până la 1 gigawatt de capacitate de calcul suplimentară. Compania a semnat şi un acord pentru până la 1 gigawatt de putere de calcul prin sistemele Nvidia Grace Blackwell şi Vera Rubin, într-un parteneriat tehnic extins cu producătorul de cipuri.

”Pentru noi este un vis devenit realitate”, a spus Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, subliniind că aceasta este prima colaborare profundă dintre cele două companii. Nvidia şi Anthropic vor optimiza împreună atât arhitecturile hardware ale Nvidia, cât şi modelele Claude pentru performanţă şi eficienţă.

Parteneriatul vine în contextul în care Microsoft continuă să investească masiv în OpenAI, unde deţine o participaţie evaluată la 135 de miliarde de dolari, dar încearcă simultan să-şi diversifice relaţiile în domeniul AI.

Anthropic, fondată în 2021 de foşti lideri OpenAI, inclusiv CEO-ul Dario Amodei, a devenit unul dintre cei mai importanţi rivali ai OpenAI, susţinută de Amazon, care rămâne furnizorul său principal de cloud şi partenerul de antrenare.

”Industria trebuie să depăşească ideea unui joc cu sumă zero”, a declarat CEO-ul Microsoft, Satya Nadella, subliniind importanţa construirii unor ecosisteme solide şi colaborative în AI.

Nvidia urmează să raporteze rezultatele pentru trimestrul al treilea miercuri, investitorii urmărind atent efectele noilor parteneriate.