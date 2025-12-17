OpenAI numește un fost ministru britanic de finanțe la conducerea extinderii globale a inițiativei Stargate

OpenAI l-a numit pe fostul ministru britanic de finanțe George Osborne în funcția de director general al programului OpenAI for Countries, inițiativă care vizează colaborarea cu guvernele pentru dezvoltarea strategiilor naționale în domeniul inteligenței artificiale, potrivit Reuters.

Osborne, care a ocupat funcția de cancelar al finanțelor în Regatul Unit între 2010 și 2016, își va începe mandatul în luna ianuarie. În noul rol, acesta va coordona extinderea internațională a programului OpenAI for Countries, componentă a proiectului Stargate, o inițiativă de până la 500 de miliarde de dolari axată pe construirea de infrastructură pentru AI, în special centre de date de mare capacitate, în Statele Unite.

AI ca infrastructură strategică pentru state

Potrivit OpenAI, programul OpenAI for Countries are ca obiectiv sprijinirea statelor în dezvoltarea și implementarea sistemelor de inteligență artificială aliniate la valori democratice, precum și consolidarea ecosistemelor locale de inovare. Inițiativa include componente legate de infrastructură digitală, educație, cercetare și politici publice în domeniul AI.

Prin această abordare, OpenAI urmărește să poziționeze inteligența artificială ca infrastructură strategică națională, comparabilă cu rețelele energetice sau de telecomunicații, într-un context global marcat de competiție tehnologică și preocupări legate de suveranitatea digitală.

Dimensiune geopolitică și reglementare

Numirea lui George Osborne subliniază importanța dialogului dintre sectorul privat și autoritățile publice în definirea cadrului de guvernanță pentru inteligența artificială. Pe măsură ce statele accelerează investițiile în AI, reglementarea, controlul infrastructurii și accesul la capacități de calcul devin elemente cu miză geopolitică.

OpenAI a anunțat că Osborne va participa, în noua sa calitate, la evenimentele organizate de companie în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, unde AI și infrastructura digitală se află printre temele centrale ale agendei.