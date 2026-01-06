dark
VIDEO Efectele Inteligenței Artificiale în piața muncii din IT. Profesor la Calculatoare: “Este posibil ca unii juniori să își piardă job-urile, dar nu cred că AI-ul va înlocui programatorii”/ “Cineva trebuie să verifice rezultatele, altfel vor cădea avioane, va fi nebunie”

Economedia.ro
6 ianuarie 2026
cum folosesc românii - chatbot-AI
Sursa foto: Tero Vesalainen | Dreamstime.com
Un programator bun poate folosi Inteligența Artificială pentru a deveni mai rapid, însă tehnologia nu are capacitatea, în acest moment, să preia cu totul munca oamenilor experimentați, spune Costin Raiciu, cercetător și cadru didactic la Catedra de Calculatoare de la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnice București. De ce? Costin Raiciu explică cum funcționează AI-ul în programare și în ce măsură există riscul ca IT-iștii să își piardă locurile de muncă.

