Utilizatorii ChatGPT nu scapă de reclame: OpenAI va începe implementarea în următoarele săptămâni

OpenAI va începe, în următoarele săptămâni, să testeze afișarea de reclame în ChatGPT pentru o parte dintre utilizatorii din Statele Unite, în cadrul unui demers de diversificare a surselor de venit și de susținere a costurilor ridicate asociate dezvoltării inteligenței artificiale.

Potrivit companiei, reclamele vor fi afișate utilizatorilor care folosesc versiunea gratuită a chatbotului, precum și celor abonați la planul ChatGPT Go, o opțiune cu preț redus pe care OpenAI o extinde în prezent la nivel global. Mesajele publicitare vor fi separate de răspunsurile generate de AI și nu vor apărea în conversațiile utilizatorilor cu abonamentele Plus, Pro, Business sau Enterprise.

Reprezentanții OpenAI au precizat că publicitatea nu va influența rezultatele furnizate de ChatGPT și că datele conversațiilor nu vor fi partajate cu agenții de marketing. De asemenea, compania a anunțat că nu va afișa reclame utilizatorilor sub 18 ani și că va bloca mesajele publicitare legate de subiecte sensibile, precum sănătatea sau politica, potrivit Reuters.

Presiune pentru creșterea veniturilor

Decizia marchează o schimbare importantă în strategia OpenAI, care până acum s-a bazat aproape exclusiv pe abonamente. Mutarea reflectă presiunile financiare cu care se confruntă compania, în contextul cheltuielilor ridicate pentru centrele de date și al pregătirilor pentru o posibilă ofertă publică inițială.

Startup-ul, susținut de Microsoft, înregistrează pierderi și a indicat anterior că intenționează să investească peste 1 trilion de dolari în infrastructura de inteligență artificială până în 2030, fără a detalia însă sursele de finanțare pentru acest plan.

Impact potențial asupra utilizatorilor și pieței

Analiștii estimează că reclamele ar putea deveni o sursă semnificativă de venit, având în vedere că ChatGPT are aproximativ 800 de milioane de utilizatori activi săptămânal. În același timp, există riscul ca introducerea publicității să afecteze experiența utilizatorilor și încrederea în produs.

„Dacă reclamele sunt percepute ca intruzive sau nepotrivite, utilizatorii pot migra rapid către alternative precum Gemini de la Google sau Claude de la Anthropic”, a declarat Jeremy Goldman, analist la Emarketer.

Acesta a adăugat însă că decizia OpenAI ar putea forța și alte companii din domeniu să-și clarifice strategiile de monetizare, în special pe cele care promovează ideea unor chatboturi „fără reclame”.

Cum vor fi afișate reclamele

OpenAI a precizat că intenționează să afișeze reclamele în partea de jos a răspunsurilor ChatGPT, atunci când există un produs sau serviciu sponsorizat relevant pentru contextul conversației. Agenții de publicitate privesc cu interes această abordare, considerând că inteligența artificială poate îmbunătăți eficiența reclamelor în căutare și pe platformele sociale, prin recomandări mai bine adaptate utilizatorilor.

În paralel, compania a anunțat că planul ChatGPT Go, lansat inițial în India, va fi disponibil și în Statele Unite la un preț de 8 dolari pe lună, fiind poziționat ca o alternativă mai accesibilă între versiunea gratuită și abonamentele premium.