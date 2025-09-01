O nouă aventură cripto pentru familia Trump / Tokenurile World Liberty Financial intră la tranzacționare și generează dezbateri privind conflictele de interese

O parte dintre tokenurile digitale emise de World Liberty Financial, platforma de criptomonede lansată anul trecut de familia Trump împreună cu partenerii săi de afaceri, au început să fie tranzacționate luni, a anunțat compania, transmite Reuters.

Tokenurile, denumite $WLFI, au fost vândute inițial investitorilor fără a putea fi tranzacționate imediat, oferind în schimb drepturi de vot asupra unor decizii privind funcționarea platformei. În iulie, deținătorii au votat ca acestea să devină tranzacționabile, deschizând calea vânzării și cumpărării pe piețele cripto.

Conform companiei, investitorii timpurii pot vinde până la 20% din deținerile lor. Mai multe burse majore, printre care Binance, OKX și Bybit, au listat tokenurile pentru tranzacționare începând de luni. Potrivit platformei de monitorizare CoinGecko, $WLFI se tranzacționa ultima dată la 0,3115 dolari.

De la lansarea proiectului, familia Trump ar fi câștigat circa 500 de milioane de dolari, potrivit calculelor Reuters bazate pe termenii și condițiile World Liberty, pe tranzacțiile analizate de firme specializate și pe acorduri publice.

World Liberty Financial se prezintă ca o platformă de „finanțe descentralizate” (DeFi) și a emis, pe lângă tokenurile proprii, și o monedă stabilă (stablecoin). Principala atracție pentru investitorii inițiali a fost asocierea directă cu numele Trump și așteptarea că acest sprijin va duce la creșterea valorii pe termen lung.

„Transformarea tokenurilor în instrumente tranzacționabile permite investitorilor să stabilească prețul, deschizând posibilități de speculație, generând comisioane pentru burse și atrăgând un interes mai larg din partea pieței”, a precizat compania.

Criticile nu au întârziat să apară. Mai mulți parlamentari democrați și experți în etică guvernamentală au semnalat un posibil conflict de interese, având în vedere implicarea familiei Trump în afaceri cripto în timp ce președintele modela cadrul de reglementare pentru activele digitale. „Acest tip de implicare ridică semne de întrebare profunde privind etica și separarea intereselor publice de cele private”, au transmis oponenții.

În replică, Casa Albă a subliniat că activele lui Donald Trump sunt deținute într-un trust gestionat de copiii săi și că „nu există conflicte de interese”.

Evenimentul de lansare a fost marcat anterior la Bursa Nasdaq din New York, unde Donald Trump Jr. și Eric Trump, împreună cu partenerii de la World Liberty Financial și ALT5 Sigma, au participat la ceremonia de închidere a ședinței bursiere, după o ofertă de 1,5 miliarde de dolari a companiei ALT5.

Intrarea în tranzacționare a $WLFI marchează o nouă etapă pentru proiectul cripto al familiei Trump, care se află acum în atenția atât a investitorilor, cât și a mediului politic, pe fondul unei dezbateri tot mai intense privind reglementarea monedelor digitale în Statele Unite.