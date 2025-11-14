Uzina Ford Otosan din Craiova se pregătește pentru o nouă premieră. După introducerea în producția de serie a modelului electric E-Tourneo Courier, fabrica va asambla în curând primul autoturism produs în România care va include un sistem de deplasare autonomă de nivel 2+. Este vorba despre Ford Puma, atât în variantele cu motor cu ardere internă, cât și în versiunea electrică Puma Gen-E, care vor primi tehnologia BlueCruise, potrivit Economica.net.

În 2025, Ford Otosan Craiova a început producția de modele electrice precum E-Tourneo Courier, E-Transit Courier și Puma Gen-E, acestea fiind lansate în ultimele luni ale lui 2024 și livrate clienților începând cu martie 2025. Odată cu extinderea producției, Ford a confirmat că Puma Gen-E va deveni și primul model electric românesc echipat cu un sistem de asistență avansată care permite conducerea fără mâini pe volan în anumite condiții.

BlueCruise, tehnologia care permite deplasarea hands-free pe sectoare de autostradă incluse în „Blue Zone”, va fi introdusă pe liniile de producție din Craiova. Modelul Puma este fabricat exclusiv în România, ceea ce înseamnă că toate unitățile globale vor utiliza aici această tehnologie.

Ford a anunțat extinderea disponibilității BlueCruise în Europa. După modelul Mustang Mach-E, sistemul va fi oferit și pe Puma, Puma Gen-E, Kuga și Ranger PHEV, începând cu primăvara anului 2026. Conform datelor companiei, tehnologia a fost utilizată deja pe plan global pe mai bine de 888 milioane de kilometri parcurși.

BlueCruise este aprobat în prezent pentru utilizare în 16 state europene, după ce a primit acordul inițial în 2023, în Marea Britanie. Sistemul funcționează doar pe anumite sectoare de autostradă predefinite.

România nu se află încă pe lista țărilor în care acest tip de conducere este permisă, dar tehnologia este validată pentru autostrăzi din Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Spania, Suedia și Marea Britanie (cu excepția Irlandei de Nord).

Sistemul BlueCruise se bazează pe funcțiile Intelligent Adaptive Cruise Control ale Ford și gestionează direcția, viteza, frânarea și menținerea benzii în condițiile unor marcaje clare și ale unei atenții constante din partea șoferului. Vehiculul verifică automat dacă toate condițiile necesare sunt îndeplinite înainte de a permite conducerea fără mâini. Monitorizarea atenției șoferului se face cu o cameră dedicată, care funcționează inclusiv atunci când acesta poartă ochelari de soare.

BlueCruise va fi disponibil din primăvara anului 2026 pe anumite versiuni ale modelelor Puma, Puma Gen-E, Kuga și Ranger PHEV, în combinație cu pachetul Driver Assistance Pack.