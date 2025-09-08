Cota de piață a Tesla în SUA scade la cel mai redus nivel din 2017 / Linia de modele învechită și competiția tot mai acerbă afectează vânzările

Cota de piață a Tesla în Statele Unite a coborât în august la 38% din totalul vânzărilor de vehicule electrice, cel mai scăzut nivel din octombrie 2017, potrivit datelor furnizate de Cox Automotive, citate de Reuters.

Este pentru prima dată în aproape opt ani când cota de piață a Tesla în SUA scade sub 40%, într-un moment în care rivalii lansează modele noi și atrag cumpărătorii cu reduceri și oferte avantajoase.

Tesla, care în trecut deținea peste 80% din piața americană a vehiculelor electrice, se confruntă acum cu o competiție tot mai dură din partea producătorilor consacrați. Hyundai, Honda, Kia și Toyota au introdus în lunile recente pachete mai atractive decât Tesla, reușind să își crească vânzările de EV-uri cu procente cuprinse între 60% și 120%, potrivit analizei Cox.

Stephanie Valdez Streaty, director de industrie la Cox Automotive, a explicat: „Știu că se poziționează ca o companie de robotică și AI. Dar când ești un constructor auto și nu ai produse noi, cota ta de piață începe să scadă.”

Deși Tesla a crescut vânzările cu 7% în iulie, la 53.816 unități, cota de piață s-a redus la 42% de la 48,7% în iunie, cea mai mare scădere lunară din martie 2021. În august, ritmul de creștere a vânzărilor Tesla a încetinit la 3,1%, în timp ce piața generală a avansat cu 14%.

În același timp, alți producători și-au intensificat campaniile de vânzare. Volkswagen, de exemplu, a raportat o creștere de peste 450% a vânzărilor modelului ID.4 în iulie, atrăgând clienți cu oferte de leasing avantajoase și încărcare rapidă gratuită. „A părut ca afacerea momentului”, a declarat Topojoy Biswas, un cumpărător din zona San Francisco, care a renunțat la planul de a achiziționa un Toyota Camry în favoarea modelului electric al VW.

Pentru Tesla, situația este complicată și de lipsa unor modele noi de succes. Ultimul automobil introdus a fost Cybertruck, în 2023, însă acesta nu a reușit să atingă popularitatea Modelului 3 sau a SUV-ului Model Y. Compania a adus o actualizare la Model Y, dar modificările nu au avut impactul așteptat.

Pe fondul competiției tot mai mari, Tesla a fost nevoită să reducă prețurile pentru a menține nivelul vânzărilor, o strategie care a erodat marjele de profit și a alimentat temerile investitorilor.

În prezent, compania își orientează resursele către proiecte precum dezvoltarea de robo-taxiuri și roboți umanoizi, amânând planurile pentru vehicule electrice mai accesibile. Totuși, activitatea principală rămâne producția auto, sursa majoră de venit pentru Tesla.

Analiștii avertizează că, în lunile următoare, presiunea asupra constructorului american ar putea crește. Vânzările de vehicule electrice au fost impulsionate de iminența expirării creditului fiscal federal de 7.500 de dolari, care va înceta la sfârșitul lunii septembrie. Până atunci, producătorii tradiționali profită de fereastra favorabilă prin reduceri și oferte comerciale menite să accelereze vânzările.

„Acești producători consacrați beneficiază de sentimentul de urgență și au oferte atractive – și funcționează. Cred că vom continua să vedem acest trend până la sfârșitul lui septembrie”, a subliniat Valdez Streaty.

Pentru Tesla, care își leagă mare parte din valoarea de piață de dezvoltarea în robotică și inteligență artificială, perioada următoare va aduce presiuni suplimentare. În lipsa unor modele noi competitive, compania riscă să piardă teren într-o piață unde concurența se intensifică rapid.